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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الشرقية : تطبيق اليوم الرياضي والثقافي والفني بمدارس في ديرب نجم

صدى البلد

تابع ''محمد رمضان '' وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية انتظام سير العملية التعليمية بمدارس ديرب نجم التعليمية بحضور أمين منصور مدير عام الإدارة.

وشهد طابور الصباح بمدرسة الشهيد اركان حرب أحمد عبد الله الكفراوي الثانوية الصناعية العسكرية وأدي تحية العلم مع الطلاب واستمع الي البرنامج الإذاعي وكلمة عن انتصارات اكتوبر المجيدة وتفقد فصول المدرسة وورش المدرسة وبعض الاقسام منها قسم اللحام وقسم التبريد والتكيف وأوضح أن الدولة تولي اهتماما خاصاً بالتعليم العام و الفني، وتسعى الدولة جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية، للوصول لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

ثما انتقل وكيل المديرية لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية بمدرسة ديرب نجم الثانوية الزراعية حيث اطمئن علي سير انتظام الدراسة داخل المدرسة وتابع الاقسام منها قسم الدواجن والزينة واللبان وتفقد صوب المدرسة.

واكد محمد رمضان وكيل المديرية أن التعليم الفني يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة و يعتبر قاطرة التنمية ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم حيث يسعى بنوعياته المختلفة لإعداد قوى عاملة ماهرة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للدولة لتصب مباشرة في سوق العمل.

ثم توجه لمتابعة مدرسة ناصر الابتدائية ومدرسة حسام اباظة الإعدادية ومجمع مدارس نصر عابدين للتعليم الأساسي ومدرسة نصر عابدين الثانوية واطمئن علي انتظام الدراسة داخل الفصول واستلام الطلاب للكتب الدراسية وتفقد الملاعب وقاعات الانشطة..

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واكد " محمد رمضان " وكيل المديرية علي تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بتطبيق اليوم الرياضي والثقافي والفني، والذي يتم تطبيقه بالتناوب بين فصول المدرسة ووجه " تعليمات مشددة لمديرى إدارات المدارس والمدرسين على ضرورة مساعدة الطلاب فى توصيل كافة المعلومات والروابط والاكواد اللازمة للدخول على المنصة التعليمية والتواصل المستمر مع الطلاب كداعمين وميسرين العملية التعليمية و متابعة برامج القنوات التعليمية اثناء فترة تواجد الطلاب بالمنزل للاستفادة من البرامج والدروس المنهجية التي تقدمها القنوات التعليمية والعمل علي دمج التكنولوجيا في التعليم تنفيذا لتعليمات معالي وزير التربية والتعليم بالاضافة الي تفعيل استخدام السبورات التفاعلية في شرح الدروس المقرره واستخدام الطلاب والطالبات للتبلت و تحدث رمضان مع عدد من اعضاء هئية التدريس بالمدرسة بضرورة مساعدة الطلاب فى توصيل كافة المعلومات والروابط والاكواد اللازمة للدخول على المنصة التعليمية والتواصل المستمر مع الطلاب كداعمين وميسرين العملية التعليمية.

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الشرقية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم العملية التعليمية التنمية الشاملة التنمية الاقتصادية منظومة التعليم

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