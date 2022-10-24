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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يكشف سر الاتصالات المتكررة بين بوتين وأردوغان

الرئيس الروسي ونظيره
الرئيس الروسي ونظيره التركي

كشف الكرملين، اليوم الإثنين، عن سر الاتصالات المتكررة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب اردوغان، مشيرا إلى أنها مرتبطة بالعلاقات الجيدة بين البلدين.

ووفقا لـ روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في إفادة صحفية، إن الاتصالات المتكررة بين الرئيس الروسي ونظيره التركي مرتبطة برغبة أنقرة في مواصلة جهود الوساطة والعلاقات التجارية والاقتصادية الواسعة بين روسيا وتركيا.

وتابع بيسكوف: "إن أنقرة تتخذ موقفا مختلفا عن الموقف الذي اتخذته باريس أو برلين على سبيل المثال، وتعلن أنقرة استعدادها لمواصلة جهود الوساطة".

وأضاف: "كما نعلم أن الرئيس بوتين أشاد مرارا بجهود الوساطة التركية، إضافة إلى علاقات تجارية واقتصادية واسعة للغاية، ويتم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى وكل ذلك بطبيعة الحال هو سبب للتواصل بين الرئيسين في كثير من الأحيان مع بعضهما البعض".

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من جهته أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أنه يعمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إيجاد سبل للتغلب على أزمة الغذاء في البلدان "النامية" في أفريقيا.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها صحيفة "يني شفق" التركية اليومية: "خلال محادثاتنا الأخيرة مع السيد بوتين، اتخذنا خطوات لمعرفة ما يمكننا تقديمه للبلدان النامية أو غير المتقدمة في أفريقيا.. بالإضافة إلى الحبوب".

ووقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا على مبادرة بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني لسفن صادرات الأغذية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

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