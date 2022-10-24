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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرا التضامن والقوى العاملة يبحثان توفير مظلة تأمينية للفئات الأولى بالرعاية

صدى البلد

التقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، بمكتبها بديوان عام الوزارة، حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، على هامش مشاركة الوزير  في احتفالية اليوم العالمي للفتاة  2022  تحت عنوان "مشاركة الفتيات في صنع القرار ..تعليمك- مفتاح - قرارك". 

وتم خلال اللقاء مناقشة بعض الملفات المشتركة بين الوزارتين، في إطار تعزيز سبل التعاون  بين الجانبين من أجل توفير مظلة تأمينية للفئات الأولى بالرعاية وخلق تأثير إيجابي داخل المجتمع المصري.

في مستهل كلمتها  - في الاحتفالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع  هيئة "بلان انترناشيونال"، والسفارة الكندية بمصر- رحبت الوزيرة ؛ بوزير القوى العاملة ،موجهة له الشكر والتقدير  على حرصه على حضور الاحتفالية، وعلى استقباله الفتاة "مريم" بمكتبه ضمن مبادرة " فتيات في أدوار قيادية ".

وأكدت وزيرة التضامن إهتمام الدولة المصرية بالمرأة وبالفتيات، واستمرار وزارة التضامن في تقديم الدعم لحقوق الفتيات في الصحة والتعليم والثقافة والحماية من العنف، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بإطلاق العديد  من المبادرات في هذا الشأن مثل مبادرة "مودة"، و" المشورة الاسرية " ومن خلال مراكز حماية الفتيات من العنف والاتجار بالبشر،.

وكشفت عن أن أهم برنامج في ذات الشأن هو برنامج " وعي " والذي يهدف الى توعية الفتيات بحقوقهن والقضاء علي السلوكيات  والمعتقدات السلبية التي قد تعوق مسيرة التنمية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ .

شارك في الاحتفالية دينيس اوبراين المدير القطري لهيئة بلان انترناشيونال ايجيبت، والسفير خالد البكري مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان، ونانسي عودة مستشار ورئيس قسم التنمية بالسفارة الكندية في مصر، وايمان كريم مسئول بالمجلس القومي لحقوق الانسان لذوي الاعاقة.

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