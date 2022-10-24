برلماني يطالب برفع كفاءة شبكة المياه والصرف الصحي بقرى تلا في المنوفية

أعلن النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، عن تقدمه بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق العامة، واللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية ،بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع كفاءة وتطوير شبكة المياه الصرف الصحي بقرية طوخ فى مركز تلا بمحافظة المنوفية.



وأشار السادات، فى طلبه، إلي معاناة الأهالي من تدهور الشوراع والطرق بسبب تكسير مواسير المياه والصرف القديمة المتهالكة، موضحا أن هذه المدينة يتخطى تعدادها السكاني 80 الف مواطن الامر الذي يستلزم ضرورة تلبية هذه الأمر بأسرع وقت تخفيفا عنهم.

ونوه عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن البيوت في مركز تلا أصبحت مهددة وايلة للسقوط، بسبب تجمع المياه وهو ما أدى إلى هجرة بعض السكان من منازلهم خوفا على حياتهم وحياة أبنائهم .

كما لفت عضو مجلس النواب، إلي عدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، وعدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحي، وكذلك ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه.