إسكان النواب تناقش طلب إحاطة بإدراج توابع قرى أبوتشت ضمن خطة الصرف الصحي

ناقشت لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب اليوم ، برئاسة النائب عماد سعد حموده، طلب الاحاطه المقدم من اللواء عبد الفتاح الشحات عضو مجلس النواب عن دائرة ابو تشت وفرشوط بمحافظة قنا والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان بشأن استكمال تنفيذ مشروع أعمال الصرف الصحي بعدد من توابع القرى في مركزي أبو تشت وفرشوط محافظة قنا ، وذلك بعد ان تم تنفيذ المشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والتي تم تنفيذها بالقرى الأم فقط دون التوابع وحتى الأن لم تتخذ أي إجراءات او خطوات تفيد أن الهيئة تنوي القيام باستكمال أعمالها داخل التوابع ولم تدرج داخل ضمن ثمة خطط تفيد نوايا التنفيذ وهي قرى ذات توابع تشكل أكثر من 75% من سكان القرية الواحدة.

ولفت الشحات إلى ان هذا يتنافي مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوصيل أعمال الصرف الصحي للقري وتوابعها.

وشدد الشحات على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استكمال أعمال الصرف الصحي لتلك التوابع والنجوع داخل مركز أبو تشت وفرشوط.

وطالب الشحات بضرورة توصيل الصرف الصحي والغاز الطبيعي إلى منطقة عزبة الأندلاه _ عزبة المخالفة _منشية البنا الجديدة _ شارع الهواشم _عزبة الشرافنة عزبة القعامزة عزبة العفي والمنطقة ما بين طريق فرشوط القبيبه وتتبع مدينة فرشوط وباقي المناطق التي حرمت من توصيل الصرف الصحي والغاز الطبيعي ورغم ذلك تتبع مدينة فرشوط خاصة أن هذه المناطق يقطن بها اعداد كبيرة من المواطنين تصل إلى 100 ألف نسمة.

وطالب الشحات بإدراجها ضمن عقد مقاول الصرف الصحي لمدينة فرشوط .