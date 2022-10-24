تقارير: باريس سان جيرمان يخطط لتجديد عقد ليونيل ميسي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في تجديد عقد لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي للاستمرار مع الفريق.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية شهر يونيو لعام 2023 أي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة “ لو باريسيان” الفرنسية، فأن باريس سان جيرمان يأمل في تجديد عقد ليونيل ميسي لمدة موسم، مع وجود خيار بإمكانية التمديد لموسم إضافي أي حتى عام 2025.

وذكرت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يعمل على ملف تجديد عقد ميسي من حيث الناحية المادية، حيث ما زال النادي الباريسي يرى في ميسي اللاعب القادر على قيادتهم لتحقيق هدفهم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي مر بموسم أول صعب مع باريس سان جيرمان، لكنه يُقدم بداية موسم مثالية هذا الموسم مع الفريق، ليُزيد رغبة النادي في تجديد عقده.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن فكرة تجديد العقد لن تُضايق اللاعب الذي قد يرحب بتمديد إقامته في باريس.

وسجل ميسي 9 أهداف وصنع 10 آخرين في 15 مباراة مع الفريق الباريسي هذا الموسم.