اتحاد الصناعات: مازالنا نحارب لتوفير المستلزمات

قال كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن المؤتمر الاقتصادي فرصة طيبة للحوار، خاصة وإنه تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويريد رجال قطاع الأعمال الخروج من المؤتمر بقرارات مُلزمة يتم تنفيذها.

وأشار الدسوقي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، الإثنين، إلى أنه تم طرح مشكلات القطاع بوضوح، مطالبا بأن تكون هناك توصيات ناتجة عن المؤتمر ملزمة ومحددة المدة في التنفيذ، حيث أننا لدينا رؤية ولكن لا يوجد استراتيجية.



ولفت كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أنهم مازالو يحاربون لتوفير مستلزمات الصناعة، مطالبا بحل مشكلات مستلزمات الإنتاج وتوفير الأراضي الصناعية، وسرعة الإفراج عن البضائع، وحماية المستثمر المحلي وتوفير المناخ المناسب له للعمل.