عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الصناعات: مازالنا نحارب لتوفير المستلزمات

كمال الدسوقي، عضو
كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات

قال كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن المؤتمر الاقتصادي فرصة طيبة للحوار، خاصة وإنه تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويريد رجال قطاع الأعمال الخروج من المؤتمر بقرارات مُلزمة يتم تنفيذها.

 

وأشار الدسوقي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، الإثنين، إلى أنه تم طرح مشكلات القطاع بوضوح، مطالبا بأن تكون هناك توصيات ناتجة عن المؤتمر ملزمة ومحددة المدة في التنفيذ، حيث أننا لدينا رؤية ولكن لا يوجد استراتيجية.


ولفت كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أنهم مازالو يحاربون لتوفير مستلزمات الصناعة، مطالبا بحل مشكلات مستلزمات الإنتاج وتوفير الأراضي الصناعية، وسرعة الإفراج عن البضائع، وحماية المستثمر المحلي وتوفير المناخ المناسب له للعمل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسوف جزئي للشمس غدا.. تأجيل الدراسة بدولة عربية والصحة تحذر لهذا السبب

مش عامل نظافة.. تعرف على الوظيفة الحقيقية لـ صاحب واقعة الكشري| شاهد

مرض عضوي| حلمي بكر يفجر مفاجأة عن سبب طلاق شيرين من والد ابنتيها

الشهود يكشفون المستور.. لماذا أجبرت "أستاذة الجامعة" إبنها على التسول ؟

17 مليون دولار| نوال الزغبي: الحمد لله رصيدي بقى صفر بالبنوك

اكتفت بـ ‎حسام حبيب.. شيرين عبدالوهاب تلغي كل متابعيها على "فيس بوك"

تعليق قوي من وكيل حقوق إنسان النواب على المطالبة بتقنين الدروس الخصوصية

انهيار سقالات إنشائية من كوبري بمحيط مترو فيصل |شاهد

ترشيحاتنا

نائبة أمريكية: بايدن يعاني مشاكل إدراكية.. والبلاد تدار من "حكومة الظل"

جنيهان ارتفاعا فى سعر الذهب اليوم

أحمد موسى: بشتغل أيام أجازتي.. وانفراداتي محط اهتمام الوكالات الأجنبية

دولة عربية جديدة تعلن تعليق الدراسة بسبب كسوف الشمس

الإفراج عن زياد العليمي.. كيف تفاعلت الدولة مع توصيات الحوار الوطني

أرخص هاتشباك أوتوماتيك .. شانجان بيني ميني موديل 2016

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إلغاء متابعيها ماعدا حسام حبيب.. صور جديدة جمعت شيرين وطليقها| شاهد

محمد الحلو يفتتح حفله في مهرجان الموسيقى العربية بأغنية الوسية

هداف الفريق ونجم الجماهير.. الحقيقة الكاملة لانتقال لاعبي الزمالك إلى الدرجة الرابعة

لا تعرفها.. احذر الأعراض الأولية لـ الزهايمر

فيديو

خناقتي مع أحمد زكي.. إيناس الدغيدي: قلت له نجوميتك في الشارع

الكيلو بـ34 جنيها.. أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

مفاجأة بمرتبات العاملين بالقطاعين الخاص والحكومي .. قرارات هامة من الدولة

معيدة بالأزهر تجبر نجلها على التسول في الشوارع .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ