عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. الجنايات تستمع لمرافعة الدفاع في قضية كفن عين شمس

صدى البلد

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، لسماع مرافعة الدفاع في  قضية كفن عين شمس، المتهم فيها 35 شخصا من عائلة المرغنية، بتهمة احتجاز مواطنين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وفرض السيطرة وأعمال البلطجة. 

 

المتهمون خطفوا المحتي عليهم وحرقوا المركب 

وذكر أمر الإحالة، أن النيابة العامة وجَّهت للمتهمين تهم خطف المجني عليهم عن طريق التحايل، وهددوا عائلة المجني عليهم بإيذائهم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الماضي لعقده، وفي هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين.

وأوضح أمر الإحالة أنهم فوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم خلال ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.

قضية كفن عين شمس جنايات القاهرة محكمة العباسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسوف جزئي للشمس غدا.. تأجيل الدراسة بدولة عربية والصحة تحذر لهذا السبب

عنده مدير أعمال ويظهر بالقنوات بمقابل.. مفاجأة عن عامل "واقعة محل الكشري"

اشتري دلوقتي الجرام بـ753 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

بسبب مشهد بمسلسل المتهمة.. درة: جوزي قالي مش هنام جنبك تاني.. فيديو

سيغيب شهرا.. محمد معروف يبرر عدم طرد نجم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

أحمد موسى يكشف أسباب الدعوة للفوضى بهذا التوقيت: عاوزين سيناريو 28 يناير

اكتفت بـ ‎حسام حبيب.. شيرين عبدالوهاب تلغي كل متابعيها على "فيس بوك"

بعد الهزيمة من المحلة..نجم الإسماعيلي السابق لـ جاريدو: "متفتكرش إنك هتفضل بالنادي"

ترشيحاتنا

رئيس الحزب الشيوعي في فيتنام يزور الصين الأسبوع المقبل

هل تنجح قمة الجزائر رغم التحديات.. قراءة حول غياب 6 زعماء عرب

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2022

في حالة الانتصار على الأهلي.. مفاجأة سعيدة للاعبي الزمالك

اشتري دلوقتي الجرام بـ753 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ما فضل صلاة الشروق؟.. 7 جوائز تبدل حياة من ضاق رزقه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صادم.. نشطاء يشوهون لوحة سعرها 111 مليون دولار "بالبطاطس المهروسة"

بـ لوك جديد.. ندى موسى تتألق في أحدث ظهور لها| شاهد

قبل العلاقة الحميمة.. هبة قطب تنصح الرجال بتناول هذه الأطعمة|تعرف عليها

قبل بدء المحاضرة.. طالبة تبدع في قراءة القرآن بصوت ملائكي|شاهد

فيديو

راغدة شلهوب: حلقة مرتضى منصور المثيرة للجدل وحنان شوقى الأكثر مشاهدة

كيف سيحافظ البنك المركزي على قيمة الجنيه أمام الدولار؟ فيديوجراف

خناقتي مع أحمد زكي.. إيناس الدغيدي: قلت له نجوميتك في الشارع

الكيلو بـ34 جنيها.. أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

اﻟﻤﺰﻳﺪ