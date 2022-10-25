اليوم.. الجنايات تستمع لمرافعة الدفاع في قضية كفن عين شمس

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، لسماع مرافعة الدفاع في قضية كفن عين شمس، المتهم فيها 35 شخصا من عائلة المرغنية، بتهمة احتجاز مواطنين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وفرض السيطرة وأعمال البلطجة.

المتهمون خطفوا المحتي عليهم وحرقوا المركب

وذكر أمر الإحالة، أن النيابة العامة وجَّهت للمتهمين تهم خطف المجني عليهم عن طريق التحايل، وهددوا عائلة المجني عليهم بإيذائهم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الماضي لعقده، وفي هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين.

وأوضح أمر الإحالة أنهم فوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم خلال ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.