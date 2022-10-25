جنايات القاهرة تواصل محاكمة قتلة جارهما

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم محاكمة شقيقين متهمين بقتل جارهما بمنطقة المعادي، بسبب خلافات الجيرة.

أشارت أوراق الدعوى إلى أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعدما عقدا العزم على قتله، بسبب خلافات الجيرة، مضيفة أن المتهمين أعدا أسلحة نارية، وانتظرا المجني عليه في طريق «شق الثعبان»، لتيقنهما من مروره هناك، وحال رؤيتهما له أطلقا عليه وابلا من الأعيرة النارية، ما أودى بحياته.

اعترافات المتهمين

وأقر المتهمان خلال التحقيقات بتواجدهما بموقع الجريمة في وقت معاصر لارتكابها، وأنهما حملا أسلحة آلية لقتل المجني عليه، بعد تأكدهما من تواجده في المكان، قبل أن يطلقا عليه عددا من الأعيرة النارية، كما اقترنت الجناية بحيازة المتهمين أسلحة نارية دون مسوغ من الجهات المختصة.