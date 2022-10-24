بداية الخلافة.. أحمد موسى يعرض تسريبا صوتيا لأول مرة للإخواني طاهر الشرقاوي|فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي بهجت صابر يحرض على أعمال العنف والإرهاب.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "خطاب الإرهابي بهجت صابر تحريضي يدعو للعنف والفوضى والاغتيالات والتفجيرات".

وعرض تسجيل صوتي للإرهابي بهجت صابر، وهو يروج لخطاب تحريضي ضد الشعب المصري، كما حرض على استهداف القوات المسلحة والقضاء والشرطة.

كما عرض الإعلامي أحمد موسى، تسجيل صوتي للإرهابي طاهر الشرقاوي، وهو الذراع الأيمن لإرهاب يسمى محمود فتحي، مقيم في أمريكا وهو يتحدث دعوات الفوضى لإقامة الخلافة والسيطرة على مفاصل الدولة.

وقال الإرهابي طاهر الشرقاوي، خلال التسجيل الصوتي،: "داخلين على بداية الخلافة في مصر".

