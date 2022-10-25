عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

دفسك 330S موديل 2022 .. عائلية وتبدأ من 334.900 جنيه

 دفسك 330S موديل
 دفسك 330S موديل 2022

تقدم شركة دفسك جلوري العديد من الطرازات المنوعة داخل السوق المحلي، ومنها السيارة دفسك 330S موديل 2022، والتي تنتمي إلى الفئة العائلية، حيث تقدم عبر باقة من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة مع سعر رسمي يبدأ من 334.900 جنيه.

 دفسك 330S موديل 2022 

تحتوي السيارة دفسك 330S موديل 2022 على ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات، مدعوم بمحرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي.

 دفسك 330S موديل 2022 

ويتمكن محرك السيارة دفسك 330S موديل 2022 من ضخ قوة قدرها 115 حصانا، بينما تأتي السيارة بمظهر خارجي كبير الحجم، مما يعكس مساحتها الداخلية الرحبة، والتي تصل إلى 8 مقاعد، بالاضافة إلى سعة التخزين الخلفية.

 دفسك 330S موديل 2022 

وحصلت السيارة دفسك 330S موديل 2022 على مجموعة من التجهيزات ومنها، مكيف هواء امامي وخلفي، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب، نظام صوتي مكون من 4 مكبرات، ومدخل USB و AUX، وبلوتوث.

 دفسك 330S موديل 2022 

وتضم السيارة دفسك 330S موديل 2022 جنوط 15 بوصة، مع فرامل ABS  مانعة للانغلاق، وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف، وخاصية التنبيه في حالة عدم ارتداء الحزام، بالاضافة إلى مكباح EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية.

 

الاسعار الرسمية للسيارة دفسك 330S موديل 2022 في مصر 

 

تقدم الفئة الاولى بسعر 334.900 جنيه، و 354.900 جنيه للثانية، بينما يبلغ سعر الفئة الثالثة 366.900 جنيه، و374.900 جنيه للرابعة، بالاضافة إلى 386.900 جنيه للفئة الخامسة.

دفسك جلوري دفسك 330S موديل 2022 موديل 2022 330S

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري

عنده مدير أعمال ويظهر بالقنوات بمقابل.. مفاجأة عن عامل "واقعة محل الكشري"

اشتري دلوقتي الجرام بـ753 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

بسبب مشهد بمسلسل المتهمة.. درة: جوزي قالي مش هنام جنبك تاني.. فيديو

سيغيب شهرا.. محمد معروف يبرر عدم طرد نجم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

قبل العلاقة الحميمة.. هبة قطب تنصح الرجال بتناول هذه الأطعمة|تعرف عليها

أحمد موسى يكشف أسباب الدعوة للفوضى بهذا التوقيت: عاوزين سيناريو 28 يناير

بعد قرار إنشاء مؤشر الجنيه.. الدولار يتراجع بقوة عالميًا وهذا سعره الآن

ترشيحاتنا

أخبار العالم.. رئيس ألمانيا يتوجه إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة.. مقتل 4 فلسطينيين على يد الاحتلال

أخبار التوك شو | تحذير عاجل بسبب كسوف الشمس.. ومفاجأة عن سعر الدولار خلال الأيام المقبلة

هل العلاقة الزوجية عبر التليفون المحمول حرام؟.. الأزهر: النبي حذر منها

موسم الخير.. مراحل عصر الزيتون الأفضل صحيا بأرض الفيروز 

50 جنيها للمتر وتخفيض 25% لهذه الحالات.. قانون جديد لتقنين مخالفات البناء| تفاصيل

سعر عيار 24 اليوم 25-10-2022 في محلات الصاغة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. شاهيناز تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

المتعافون من كورونا أكثر عرضة للموت بجلطة مفاجئة| دراسة صادمة

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري

فيديو صادم.. نشطاء يشوهون لوحة سعرها 111 مليون دولار "بالبطاطس المهروسة"

فيديو

راغدة شلهوب: حلقة مرتضى منصور المثيرة للجدل وحنان شوقى الأكثر مشاهدة

كيف سيحافظ البنك المركزي على قيمة الجنيه أمام الدولار؟ فيديوجراف

خناقتي مع أحمد زكي.. إيناس الدغيدي: قلت له نجوميتك في الشارع

الكيلو بـ34 جنيها.. أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

اﻟﻤﺰﻳﺪ