دفسك 330S موديل 2022 .. عائلية وتبدأ من 334.900 جنيه

تقدم شركة دفسك جلوري العديد من الطرازات المنوعة داخل السوق المحلي، ومنها السيارة دفسك 330S موديل 2022، والتي تنتمي إلى الفئة العائلية، حيث تقدم عبر باقة من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة مع سعر رسمي يبدأ من 334.900 جنيه.

دفسك 330S موديل 2022

تحتوي السيارة دفسك 330S موديل 2022 على ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات، مدعوم بمحرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي.

دفسك 330S موديل 2022

ويتمكن محرك السيارة دفسك 330S موديل 2022 من ضخ قوة قدرها 115 حصانا، بينما تأتي السيارة بمظهر خارجي كبير الحجم، مما يعكس مساحتها الداخلية الرحبة، والتي تصل إلى 8 مقاعد، بالاضافة إلى سعة التخزين الخلفية.

دفسك 330S موديل 2022

وحصلت السيارة دفسك 330S موديل 2022 على مجموعة من التجهيزات ومنها، مكيف هواء امامي وخلفي، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب، نظام صوتي مكون من 4 مكبرات، ومدخل USB و AUX، وبلوتوث.

دفسك 330S موديل 2022

وتضم السيارة دفسك 330S موديل 2022 جنوط 15 بوصة، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف، وخاصية التنبيه في حالة عدم ارتداء الحزام، بالاضافة إلى مكباح EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية.

الاسعار الرسمية للسيارة دفسك 330S موديل 2022 في مصر

تقدم الفئة الاولى بسعر 334.900 جنيه، و 354.900 جنيه للثانية، بينما يبلغ سعر الفئة الثالثة 366.900 جنيه، و374.900 جنيه للرابعة، بالاضافة إلى 386.900 جنيه للفئة الخامسة.