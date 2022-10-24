عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خلال ندوة بآداب عين شمس.. دور مرقس فهمي الرائد في تحرير المرأة|صور

صدى البلد

عقد قسم التاريخ السيمينار السنوى تحت عنوان: "مرقس فهمي ودوره في تحرير المرأة" في القرن التاسع عشر.

 

 أقيمت الندوة تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود. كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب،   وإشراف، د خالد حسين رئيس قسم التاريخ وتنسيق د. محمود عبدالله ود. شريف إمام الأستاذين المساعدين بالقسم. 

 

واستهلت د. حنان كامل كلمتها بالإشادة بقسم التاريخ وبالموضوعات الثرية التي يناقشها خلال السيمنار العلمي للقسم، وأكدت أن القسم يحظى بثروة قومية من الأساتذة، آملة أن يمثل جيل الحضور من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب الثروة القومية المستقبلية، كما يحرص القسم على استضافة الأساتذة المتميزين في التخصص من الجامعات المختلفة لإحداث نوعًا من أنواع نقل الأفكار والعصف الذهني، وتداول الأبحاث وخلق نقاش مثمر حولها.

 

 وقامت عميدة الكلية بتكريم كل من أحمد الشربيني عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة الأسبق ود. مصطفى الغريب محمد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة بنها ووكيل الكلية السابق وصاحب الدراسة بإهدائهم درع الكلية.
 

كما أدار اللقاء أ.د محمد عبد الوهاب أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعبر عن سعادته بهذا اللقاء الفكرى، وعن اهتمام إدارة الكلية بتكريم العلماء والضيوف الأجلاء.

حوارات المعرفة 2022.. محمد بن راشد للمعرفة تنظم جلستين في فرانكفورت للكتاب

مسرحية «شقة لندن» في معرض الشارقة الدولي للكتاب

مسرح الطليعة يستضيف 30 ليلة للعروض الفائزة بمهرجان إبداع 10

مؤتمر خليجي في مارس يبحث تأثير الجغرافيا على الصناعة الثقافية

آخر تطورات الحالة الصحية لـ سلمان رشدي.. ذراعه ستتوقف عن الكتابة للأبد

ضمن مبادرة حياة كريمة.. فعاليات ثقافية بقرى زفتى بـ محافظة الغربية

بعد اختياره شخصية معرض الشارقة للكتاب.. من هو المؤرخ السوداني يوسف فضل حسن؟

اكتشاف 8 جداريات آشورية تعود لـ3 آلاف سنة في العراق

العراق يتسلّم 6 قطع أثرية تم ضبطها في تركيا

مكتبة الإسكندرية تشارك بـ«قاموس أحمد باشا كمال» في معرض دولي بالمتحف البريطاني

مرقس فهمي والحركة الوطنية
 

 

وأكدت الندوة على هدف التاريخ وهو الوصول للحقيقة من خلال منهج التاريخ والتسلح بأدواته، وألقت الضوء على شخصية مرقس فهمى (١٨٧٠ - ١٩٥٥)، محامى وطنى مصرى، درس بفرنسا، وشارك فى الحركة الوطنية فى مصر خلال زمن مصطفى كامل وسعد زغلول وقد شارك فى ثورة ١٩١٩. 

 

كما دافع مرقس فهمي عن استقلال مصر وحريتها من الاستعمار الإنجليزي، وكان واحدا من الذين أسسوا نقابة المحامين.

 

وشارك فى الدعوة لتحرير المرأة وسبق قاسم أمين فى هذه الدعوة وأصدر كتابه «المرأة فى الشرق» سنة ١٨٩٤. 


وقد تناولت الدراسة وأثبتت بالوثائق أسبقية مرقس فهمي لقاسم أمين فيما يتعلق بمطالبة كل منهما بتحرير المرأة، وإصلاح أحوالها في أمور عدة، كضرورة الاهتمام بتعليمها وقيامها كذلك بمثل ما يقوم به الرجل من أعمال على قدر طاقتها، وكذلك استعرض موقفه من الحجاب والطلاق، لذا جاءت معالجة مرقس فهمي لقضايا المرأة التي عاشت في ظلها لفترة طويلة في حالة بلا شك يرثى لها لأسباب تتعلق بمجتمع حكمته في هذا المجال سياقات التخلف والجمود الفكري جراء بعض العادات والتقاليد التي انغرست في ثقافته وسيطرت وبقوة على عقله الجمعي ، وبالتالي لم يكن من السهولة تغيير تلك المعتقدات؛ لذلك طالب مرقس بتحرير المرأة كأحد حقوقها باعتبار أن هذه الحرية أساس حرية المجتمع كله.

 

كما ناقشت الندوة أسبقية مرقس لقاسم أمين في الدعوة لتحرير المرأة بالرغم من شهرة الأخير في هذا المجال الواسعة، حيث لم يكن مرقس قد صار بعد شخصية معروفة حيث كان عمره ٢٤ سنة عندما أصدر كتابه، بينما كان قاسم أمين وقتئذ مستشارا لمحكمة الاستئناف، وأحد أفراد النخبة المصرية. 

IMG-20221024-WA0063
IMG-20221024-WA0063
IMG-20221024-WA0062
IMG-20221024-WA0062
IMG-20221024-WA0061
IMG-20221024-WA0061
IMG-20221024-WA0060
IMG-20221024-WA0060
IMG-20221024-WA0059
IMG-20221024-WA0059
مرقس فهمي التاريخ ثروة قومية تحرير المرأة قاسم أمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسوف جزئي للشمس غدا.. تأجيل الدراسة بدولة عربية والصحة تحذر لهذا السبب

مش عامل نظافة.. تعرف على الوظيفة الحقيقية لـ صاحب واقعة الكشري| شاهد

مرض عضوي| حلمي بكر يفجر مفاجأة عن سبب طلاق شيرين من والد ابنتيها

أحمد موسى يكشف أسباب الدعوة للفوضى بهذا التوقيت: عاوزين سيناريو 28 يناير

اكتفت بـ ‎حسام حبيب.. شيرين عبدالوهاب تلغي كل متابعيها على "فيس بوك"

انهيار سقالات إنشائية من كوبري بمحيط مترو فيصل |شاهد

تعليق قوي من وكيل حقوق إنسان النواب على المطالبة بتقنين الدروس الخصوصية

بعد الهزيمة من المحلة..نجم الإسماعيلي السابق لـ جاريدو: "متفتكرش إنك هتفضل بالنادي"

موضوعات متعلقة

حوارات المعرفة 2022.. محمد بن راشد للمعرفة تنظم جلستين في فرانكفورت للكتاب

مسرحية «شقة لندن» في معرض الشارقة الدولي للكتاب

مسرح الطليعة يستضيف 30 ليلة للعروض الفائزة بمهرجان إبداع 10

مؤتمر خليجي في مارس يبحث تأثير الجغرافيا على الصناعة الثقافية

آخر تطورات الحالة الصحية لـ سلمان رشدي.. ذراعه ستتوقف عن الكتابة للأبد

ضمن مبادرة حياة كريمة.. فعاليات ثقافية بقرى زفتى بـ محافظة الغربية

بعد اختياره شخصية معرض الشارقة للكتاب.. من هو المؤرخ السوداني يوسف فضل حسن؟

اكتشاف 8 جداريات آشورية تعود لـ3 آلاف سنة في العراق

ترشيحاتنا

استرازينيكا تطلق دفعة من خط أنابيب الأدوية الخاصة بعلاج سرطان الكبد

سيغيب شهرا.. محمد معروف يبرر عدم طرد نجم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

إعفاء الناشرين من رسوم المشاركة في معرض الكويت للكتاب

مدير فعاليات أبو ظبي يكشف كواليس لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك

3 فيروسات بوقت واحد.. سر انتشار عدوى مرض تنفسي لأطفال أمريكا

سعر عيار 14 في محلات الصاغة اليوم 25-10-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الحمل.. حظك اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022: احذر من هذا المرض

فرصة للراغبين.. منصة إيزي عمرة للتسهيل على المصريين

فوائد خارقة.. ماذا يحدث عند خلط خل التفاح مع زيت الزيتون؟

احذر.. 5 علامات تكشف عن مشكلة خطيرة في العمود الفقري

فيديو

راغدة شلهوب: حلقة مرتضى منصور المثيرة للجدل وحنان شوقى الأكثر مشاهدة

كيف سيحافظ البنك المركزي على قيمة الجنيه أمام الدولار؟ فيديوجراف

خناقتي مع أحمد زكي.. إيناس الدغيدي: قلت له نجوميتك في الشارع

الكيلو بـ34 جنيها.. أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

اﻟﻤﺰﻳﺪ