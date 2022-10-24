نقيب الزراعيين في صالون التنسيقية: نحتاج بنية تشريعية لدعم الاستثمار

وجه الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما يقدمه من دعم لقطاع الزراعة.



جاء ذلك خلال مشاركته فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "الزراعة والأمن الغذائي" .



وقال نقيب الزراعيين إن الدولة بذلت جهود كبيرة لدعم ملف الأمن الغذائي، وإن قطاع الزراعة شهد توسع أفقي ورأسي وطفرة في الإنتاج الحيواني بخلاف المشروعات القومية الكبرى، لكننا نواجه تحديات تتعلق بملف الأسمدة على سبيل المثال.



وأشاد نقيب الزراعيين بالحوار الوطني بوجه عام والاهتمام بملف الزراعة بوجه خاص، لاسيما في ظل التحديات العالمية الجديدة وأزمة الأسمدة التي تتكرر سنويا.



كما أشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء مصانع الأسمدة الأزوتية، والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، بهدف تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة، لتحسين جودة المنتجات بالتوازي مع زيادة رقعة الأراضي الزراعية المستصلحة في مصر.



وشدد نقيب الزراعيين على ضرورة تطوير بمنظومة الري الحقلي، والاستماع للمشاكل التي تواجه الفلاح خاصة في ظل عدم إقباله على منظومة الري الحديث، رغم توفير الدولة وسائل تحفيزية، للتحول من الري التقليدي للري الحديث.



وطالب خليفة بضرورة الاهتمام بملف البحث العلمي الزراعي، والزراعة الذكية، وتطوير المناهج بما يخدم سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات عدة ومنها توفير التقاوي وغيرها من مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتوفير بنية تشريعية لتأمين الاستثمارات ودعمها.



ووجه نقيب الزراعيين الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، وقال إن هذا الكيان أثرى الحياة السياسية.



يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.