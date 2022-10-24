وزير الأوقاف يعتمد تسعة مجالس إقراء جديدة على كبار العلماء

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، اليوم الاثنين 24/10/2022م، تسعة مجالس جديدة للإقراء على كبار العلماء من عمداء مراكز تحفيظ القرآن الكريم ليصل عدد مجالس الإقراء إلى (116) مجلسًا حتى تاريخه، وبيان المجالس الجديدة كالتالي :

من ناحية أخرى، كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ محمد عبد العال محمد الدومي إمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بأداء خطبة الجمعة القادمة 28 أكتوبر 2022م بعنوان: "حق الوطن"، التي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد العتيق بقرية نجوع العرب مركز الصف بمحافظة الجيزة.