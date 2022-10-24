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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يعتمد تسعة مجالس إقراء جديدة على كبار العلماء

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، اليوم الاثنين 24/10/2022م، تسعة مجالس جديدة للإقراء على كبار العلماء من عمداء مراكز تحفيظ القرآن الكريم ليصل عدد مجالس الإقراء إلى (116) مجلسًا حتى تاريخه، وبيان المجالس الجديدة كالتالي :

من ناحية أخرى، كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ محمد عبد العال محمد الدومي إمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بأداء خطبة الجمعة القادمة 28 أكتوبر 2022م بعنوان: "حق الوطن"، التي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد العتيق بقرية نجوع العرب مركز الصف بمحافظة الجيزة.

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