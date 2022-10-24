جمعيات صناعية تطالب الاتحاد الأوروبي برفع الحظر عن الألومنيوم الروسي

طالبت خمس جمعيات صناعية أوروبية، الاتحاد الأوروبي برفع الحظر المفروض على استيراد الألمنيوم الروسي.

وأفادت وكالة "رويترز"، تمت رعاية المبادرة من قبل الاتحاد الأوروبي لمستهلكي الألمنيوم (FACE)، والجمعية الفيدرالية الألمانية لتعزيز التنمية الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية الخارجية (BWA)، والرابطة الوطنية لمصنعي معدات السباكة الإيطالية(Amafond)، ورابطة الصلب الإيطالية (Assofermet)، وجمعية المسبك الإيطالية (Assofond)، وحذروا من أن مثل هذه القيود قد تؤدي إلى إغلاق آلاف الشركات الأوروبية.

ووفقا للجمعيات، فإن أولئك الذين يدعون إلى اتخاذ إجراءات ضد المعدن الروسي هم إما المنافسون الرئيسيون أو يتمتعون بخيارات التوريد غير المتاحة للغالبية العظمى من أعضاء صناعة الألمنيوم الأوروبية.

وكانت قد فرضت الولايات المتحدة حظرا على واردات الألومنيوم الروسي ضمن مناقشات للردود المحتملة على التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، حسب رويترز.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، "نحن ندرس دائمًا جميع الخيارات". "لا يوجد تحرك في هذا حتى الآن"، بينما لم ترد وزارتا الخزانة والتجارة على الفور على طلبات للتعليق من رويترز.

تشمل خيارات الإدارة فرض حظر تام، ورفع التعريفات إلى مستويات عقابية للغاية، أو معاقبة شركة Rusal، وهي الشركة التي تنتج المعادن الروسية، ولم ترد أكبر شركة منتجة للألومنيوم في العالم خارج الصين على طلب رويترز للتعليق.

وكانت آخر تعاملات على أسهم شركة Alcoa Corp المنتجة للألومنيوم ومقرها الولايات المتحدة مرتفعة بنسبة 5.1%، عقب هذه الأنباء، بينما تراجعت أسهم شركة Rio Tinto Plc التي تنتج الألومنيوم وكذلك خام الحديد والنحاس ومعادن أخرى 1% يوم الأربعاء في لندن.