فوز ثلاثة مشاريع تكنولوجية في برنامج الإيسيسكو لتدريب الشباب بنيجيريا

فازت ثلاثة فرق من نيجيريا في مسابقة برنامج منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) لتدريب الشباب على كيفية إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة في مجال التكنولوجيا والابتكار، والذي تسعى الإيسيسكو إلى تعميمه وتنفيذه في جميع دولها الأعضاء، وتنفذه في نيجيريا بالتعاون مع مؤسسة "الفضاء الجديد للابتكار" وحاضنة الأعمال "وينوفيشن".

وذكرت منظمة الإيسيسكو، في بيان اليوم الإثنين، أن كل الفرق المشاركة في المسابقة البالغ عددها 16 فريقًا قدمت - خلال الاجتماع الذي عُقد حضوريًا في مدينة لاجوس بنيجيريا وعبر تقنية الاتصال المرئي - عروضًا حول مشاريعها أمام لجنة التحكيم التابعة للإيسيسكو وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال وتمويل المشاريع التكنولوجية الناشئة.

وأوضحت منظمة الإيسيسكو أنه - في نهاية الاجتماع - تم إعلان الفرق الفائزة في نيجيريا، حيث حصل على المركز الأول فريق "تيترسايكل متعدد الخدمات" الذي قدم مشروعا للوقود المتجدد المستخلص من الكتلة الحيوية المتواجدة بالنفايات الزراعية، وحاز على المركز الثاني فريق "فيبار" بمشروع منصة لتبادل العملات الإفريقية والأجنبية، واحتل المركز الثالث فريق "إيريدو أجرو" عن مشروعه حول تدريب المزارعين الشباب على زيادة كمية المحاصيل وجودتها وتنوعها بشكل مستدام.

يُذكر أن هذا البرنامج تم إطلاقه في كل من أذربيجان، وقيرغيزستان، وكازاخستان، وباكستان، وأوزبكستان، ويكتمل إطلاقه في 10 دول أعضاء بمنظمة الإيسيسكو بحلول نهاية العام الجاري، ويأتي ضمن استراتيجية وخطة عمل المنظمة، التي تهدف إلى دعم أكثر من 150 شركة ناشئة في مجال الابتكار والتكنولوجيا بدولها الأعضاء حتى عام 2025.