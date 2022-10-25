من بروكسل.. زاهي حواس يوجه التحية لـ أحمد موسى على الهواء.. فيديو

أجرى برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، لقاء خاص مع الدكتور زاهي حواس، على هامش مشاركته في احتفالية معرض بلجيكا بمناسبة 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وجه الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، التحية للإعلامي أحمد موسى على الهواء لمتابعة هذا الحدث"، لافتا: "أتوجه بالتحية لصديقي الإعلامي أحمد موسى من بروكسل من داخل معرض توت عنخ آمون".

وأكد: "المعرض أكبر دعاية سياحية على أعلى مستوى لمصر"، لافتا: "المعرض على مستوى عالي جدا وهو تعليمي ونكشف الكثير عن توت عنخ آمون".

وأوضح الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير،: "أكبر دعاية لمصر تأتي من المعارض التي تقام في الخارج"، مشيرا: "توت غنخ آمنون لم يقتل والأفرب له أنه مات في حادث، وبيني وبين توت عنخ آمون علاقة خاصة".

وأشار الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير،: "توت عنخ آمون تم اكتشافه بعد اتفاقية الجلاء"، مؤكدا: "معرض توت عنخ آمنون في بروكسل على أعلى مستوى".

