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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على هامش السوبر.. أحمد سعد يقدم فقرة غنائية بمباراة الأهلي والزمالك

أحمد سعد
أحمد سعد

يقدم النجم أحمد سعد فقرة غنائية على هامش مباراة السوبر بين ناديي الأهلي والزمالك التي ستقام يوم الجمعة المقبل.

ومن المنتظر أن يسافر أحمد سعد إلى أبو ظبي من أجل التحضير لتلك الفقرة الغنائية هناك.

 

على أنغام وسع وسع..أحمد سعد يتسلم جائزة أفضل مطرب في مهرجان الفضائيات

 

حصد النجم أحمد سعد جائزة أفضل مطرب بتصويت الجمهور لعام 2022 في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الــ 13، والذي أقيم بأحد الفنادق، وعقب حصوله على الجائزة شارك سعد بالغناء لأغنية "وسع وسع" ليتفاعل معه الحضور بشكل كبير.

 

 وقد حقق سعد نجاحا كبيرا خلال العام الجارى بالعديد من العمال الغنائية من بينها "عليكى عيون"، وتصدرت التريند رقم 1 في مصر، وفي جميع الدول العربية، وتخطت حاجز الــ 173 ملايين مشاهدة حتى الآن، وأيضا أغنية "بنادى عليك"، وتخطت أكثر 10 ملايين مشاهدة حتى الآن، وأيضا أغنية "النفسية"، ، وتخطت أكثر من 5 ملايين مشاهدة حتى الآن.

 

 أما أغنية "وسع وسع" فكان نجاحها مختلفا واحتلت المرتبة الــثانية فى قائمة أفضل 100 فيديو ، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك بعد وصول الكليب لأكثر من 68 مليون مشاهدة إجمالية، كما حققت أغنية "وسع وسع" تريند على منصة "تيك توك" بملايين المشاهدات.. البوم "وسع وسع" من إنتاج شركة "مزيكا".. يذكر أن مهرجان الفضائيات العربية، يقام برئاسة الإعلامي أحمد عليوة، وأغلق باب التصويت لاختيار الأفضل لعام 2022، قبل توزيع الجوائز مساء أمس. وقد توافد عدد من النجوم تواجدوا في فعاليات المهرجان الفضائيات.

 

موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

تُقام مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري على ملعب هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

 

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.

 

وتُنقل المباراة حصريًا عبر قنوات أون تايم سبورت، وقنوات أبو ظبي الرياضية.

 

ملعب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

آخر مباراة في كأس السوبر بين الأهلي والزمالك أقيمت على ملعب محمد بن زايد في الجزيرة والذي يتسع لـ 40 ألف متفرج.

 

وتقام مباراة السوبر المقبلة بين الأهلي والزمالك على ملعب هزاع بن زايد الذي يتسع لـ 25 ألف متفرج فقط. 

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