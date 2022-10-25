مدير فعاليات أبو ظبي يكشف كواليس لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك

كشف سهيل العريفي مدير قطاع الفاعليات بمجلس أبو ظبي عن بعض الاستعدادات الخاصة بمباراة السوبر المصري بين فريقي الزمالك والأهلي.

وقال سهيل العريفي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "سيتم تنظيم مهرجان جماهيري كبير قبل مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي بـ3 ساعات".

وأكمل "طاقم تحكيم مباراة السوبر، سيكون أجنبيا، وليس من الإمارات".

وأوضح أنه "سيتم تكريم بعض رموز الكرة المصرية، ولكن حتى الآن الاتحاد المصري لم يبلغنا بالأسماء".

وأتم تصريحاته "سعة الملعب 25 ألف مشجع مناصفة بين جماهير الفريقين، وسيتم السماح بـ تيفو لكل من جمهور الفريقين".

ويلعب الزمالك والأهلي في مباراة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتقام مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي في أبو ظبي يوم 28 أكتوبر الجاري، في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.