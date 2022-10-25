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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضمن حياة كريمة.. توزيع شنط وزي مدرسي ودفع المصاريف لغير القادرين بسوهاج

اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بتوزيع ١٠٠٠ شنطة مدرسية، و ١٠٠٠ زي مدرسي، على عدد ١٠٠٠ طالب وطالبة من طلاب المرحلة الابتدائية من غير القادرين بمختلف مراكز المحافظة، بالإضافة إلى دفع المصروفات الدراسية لهم، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وبنك خير مصر للتنمية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " . 

وأشاد محافظ سوهاج بالمبادرة والقائمين عليها في سبيل دعم طلاب المدارس غير القادرين، بتوفير مستلزمات الدراسة المختلفة من " شنط، ومصروفات مدرسية، وزي مدرسي"، مؤكدا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة، والمشاركة المجتمعية الإيجابية، مشيراً إلى دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تهدف إلى خدمة المواطنين ، وخاصة الأكثر احتياجا .

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وزارة التربية والتعليم محافظ سوهاج طارق الفقى حياة كريمة

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