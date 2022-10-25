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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اختصاصات شركة الكرة.. شبانة يعلق على سفر مرتجي وأمير توفيق لبحث تصميم ملابس الفريق

خالد مرتجي
خالد مرتجي

تحفظ الإعلامي محمد شبانة، على سفر خالد مرتجي أمين الصندوق في النادي الأهلي، وأمير توفيق مدير التعاقدات إلى الإمارات من أجل عقد جلسة مع شركة الملابس المنفذة لتصميم قميص الفريق.


وعلم "بوكس تو بوكس" أنه تم تكليف المهندس خالد مرتجي وأمير توفيق مدير التعاقدات،  للسفر إلي دبي من أجل عقد جلسات مع مسئولي الشركة المنفذة لملابس الفريق الأول، وفد الأهلي اتفق علي عقد 3 جلسات مع الشركة المنفذة للملابس من أجل معالجة الأخطاء التى حدثت فى تصميم قميص  فريق الكرة وتسببت فى غضب الجماهير  أهمها عودة شعار نادى القرن على زى الفريق فى الموسم المقبل  والاتفاق على أطقم الملابس الخاصة بفرق قطاع الناشئين.


وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC،أنا متحفظ على هذا الأمر لأن مرتجي وأمير توفيق ليس من اختصاصاتهم هذه الأمور، وإنما هي وظيفة شركة الكرة، فهل مهام شركة الكرة السابقة برئاسة ياسين منصور هي ذاتها الحالية برئاسة عدلي القيعي.


وأتم شبانة،تحدثت بأن شعار الأهلي انقسم إلى 4 شعارات وفقًا لأقسام فرق الكرة بالأهلي سواء ناشئين أو شباب أو نسائية وغيرها، ليتم بيعها لأكثر من راعي، وهذه هي مهام شركة الكرة وليست إدارة النادي.

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