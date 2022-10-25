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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صابر عيد: قدمنا أداء ممتعا أمام الإسماعيلي.. ومباراة أسوان صعبة.. فيديو

غزل المحلة
غزل المحلة

أثنى صابر عيد، المدير الرياضي لغزل المحلة، على أداء فريقه اليوم أمام الإسماعيلي، خلال المباراة، التي انتصر خلالها على أرضية ميدانه بهدفين مقابل هدف.

وقال عيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" للإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد"، "الحمد لله اليوم قدمنا أداء ونتيجة أمام الإسماعيلي".

وأضاف: "جمهورنا بدأ يستمتع بالأداء.. أتمنى المواصلة على ذلك".

وأشار عيد إلى أن شركة الكرة بالنادي قامت بالحفاظ على قوام الفريق ودعمت ببعض الصفقات.

وأردف قائلًا: "نتعاقد مع اللاعب الذي يفيد الفريق".

ولفت عيد إلى أن مباراة أسوان المقبلة للفريق ستكون صعبة، مضيفًا: "كل الماتشات صعبة، ويجب أن تأخذ كل المباريات بجدية".

الاسماعيلي أسوان غزل المحلة قناة صدي البلد هاني حتحوت

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