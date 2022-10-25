زوجة محمود علاء تهاجم منتقديه بعد طرده في مباراة الاتحاد والداخلية

عبَّرت زوجة محمود علاء، لاعب فريق الاتحاد السكندري، عن غضبها، واستيائها، من تنمر البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بزوجها؛ بعد واقعة طرده خلال مباراة فريقه أمام الداخلية في بطولة الدوري الممتاز.

وكتبت زوجة محمود علاء عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : الناس المحترمة اللي بسبب ومن غير سبب، عماله تتريق على محمود؛ يا ريت كفاية قلة أدب بقى، كفاية قرف بقى، أنتو بشر معدومي الضمير والرحمة، أنتو الحيوانات عندها رحمة أكتر منكم أقسم بالله، عمالين بكل الطرق تضغطوا على محمود.

وأضافت : كفاية تنمر كفاية قلة ادب كفاية بقي كده بجد بقالكو سنتين عمالين تهدوا فيه هو تقريبا الغل خلاكو تنسوا انه انسان بيحس عشان الإحساس اتعدم من عندكو، كفاية بقى بجد، كل واحد مدي لنفسه الحق في التنمر وقلة الادب والتريقة بسبب ومن غير سبب، والراجل في حاله لا بيرد علي حد ولا بيغلط في حد، تسكتوا انتو، لأ، أبدا، اقسم بالله لنفضل وراه لحد ما يتدمر نفسيا أكتر واكتر، هو أنتو ازاي كده بجد؟.

واختتمت زوجة محمود علاء: هو أنتوا مش بتخافوا ربنا؟، خلاص الغل والسواد عمي قلوبكم؟، بقي كل همكم التنمر وقلة الادب وبس؟، أعوذ بالله من شر النفوس، وشر سواد القلوب، أعوذ بالله يا ربي.

وتعرض محمود علاء، للطرد خلال مباراة الاتحاد السكندري والداخلية، التي أقيمت مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين دون رد.