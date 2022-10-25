هل العلاقة الزوجية عبر التليفون المحمول حرام؟.. الأزهر: النبي حذر منها

هل العلاقة الزوجية عبر التليفون المحمول حرام أم حلال ؟، لعلها من الأمور التي تشغل الكثير من الأزواج الجدد أو أولئك الذين باعدتهم المسافات والأزمنة ، للعمل أو الدراسة ، وما نحوها من الأسباب، التي تدفع الأزواج لممارسة العلاقة الزوجية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو برامج الفيديو أو الهاتف، وهو ما يضفي أهمية كبيرة لسؤال: هل العلاقة الزوجية عبر التليفون المحمول حرام أم حلال؟.

هل العلاقة الزوجية عبر التليفون حرام أم حلال

هل العلاقة الزوجية عبر التليفون المحمول حرام أم حلال ؟، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر الشريف ، إن استخدام السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي والهواتف يترتب عليه إفشاء الأسرار الزوجية التي نهى عنها النبي الكريم- صلى الله عليه وسلم-، منوهًا بأن الحياة الزوجية حياة مقدسة، فقال الله تعالي: (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ) الآية 21 من سورة النساء، وقد بين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معنى الميثاق الغليظ بين الزوجين، بقوله - صلى الله عليه وسلم: " أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله "، ، أي علي الزوجين، أن يجعلا لـ العلاقات الزوجية مكانتها وسرها، فلا يجوز لأحدهما أن يفضح سر صاحبه بأي حال من الأحوال.

هل العلاقة الزوجية عبر التليفون المحمول حرام أم حلال ؟، أوضح أن الحديث بين الزوج والزوجة داخل الغرفة ذاتها مهما كان الكلام فهو معفي عنه، أما وقد افتضح أمر الناس بالسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، فينبغي أن تكون الأسرار الزوجية في أمان؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم «السر بين الزوجين أمانة»، بل هو من أعظم الأمانات، ولا يصح لأحد من الزوجين أن يفشي سر الزوجين، فمن افشي السر فهو خائن لله ولرسوله، وبالتالي فلا يجوز شرعاً ممارسة أموراً خاصة تتعلق بالحياة الزوجية عبر وسائل قد تتسبب في إفشاء قدسية وأسرار الزوجين، منوهًا بأن ما يقال في العلاقات عبر الهاتف هراء منتشر للأسف .

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العلاقة الزوجية ، عنها أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن إفشاء ما يقع بين الرجل وزوجته حال الجماع أو ما يتصل بذلك من أمور شخصية تتعلق بهما حرام شرعًا، ولذا فعلى كل واحد من الزوجين أن يحافظ على أسرار بيته ولا يبديها، لا سيما إذا ترتب على هذا الإبداء والإفشاء ضرر على الزوجين، وقد ورد عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ"، وعلى الزوجين أن يتفهما ذلك، وأن يوضح كل من الزوجين الصورة للآخر بالحسنى والكلم الطيب، وأن يستعينا في هذا التفهم بالصبر والصلاة والدعاء في الصلوات والخلوات؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 153].

واستشهدت بما جاء عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» أخرجه مسلم في "صحيحه"، وقال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (10/ 8): [فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ إِفْشَاءِ الرَّجُلِ مَا يَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ مِنْ أُمُورِ الِاسْتِمْتَاعِ وَوَصْفِ تَفَاصِيلِ ذَلِكَ وَمَا يَجْرِي مِنَ الْمَرْأَةِ فِيهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَنَحْوِهِ] اهـ.، وعن أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: «لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا» فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ: إِي وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ» أخرجه أحمد في "مسنده"، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الشِّيَاعُ حَرَامٌ». قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: يَعْنِي: الَّذِي يَفْتَخِرُ بِالْجِمَاعِ. أخرجه أحمد في "مسنده".