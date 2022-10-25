بـ لوك جديد.. ندى موسى تتألق في أحدث ظهور لها| شاهد

شاركت الفنانة ندى موسى، متابعيها، عدة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت الفنانة ندى موسي، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية ملابس كلاسيك بنطلون اسود، وتوب ابيض في اسود ذات كتف مخلوع وهو ما جعل إطلالتها مثيرة ذات لوك مختلف.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع اللمسات البسيطة من المكياج بألوان النود و شعر كيرلى.

كشفت الفنانة ندى موسى، تفاصيل جديدة عن بدايتها في عالم الفن، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى دخول كلية الفنون الجميلة، ولكن مجموعها لم يؤهلها للالتحاق بالكلية.



وأضافت ندى موسى، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنها درست الأدب الإنجليزي، ولكنها لم تذهب لحضور المحاضرات في الجامعة مطلقًا بسبب عملها.



وتابعت الفنانة ندى موسى، أنها ترفض أي دور فيه رقص، قائلة “كانوا يسخرون من رقصي في طفولتها ويشبهوني بالباليه المائي والرقص التعبيري”.

وأكملت ندى موسى: “دخلت الوسط الفني بالصدفة"، لافتة إلى أنها فوجئت بعرض عمل آخر لتشارك فيه”.