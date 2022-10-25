سيد معوض: نعيش في أقل مستويات الكرة المصرية فنيا.. ولدي انحياز لمصلحة المنتخبات

يرى سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن الكرة المصرية تعيش أقل مستوياتها في الوقت الحالي.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،لا يوجد أي لاعب في الثلاث مباريات التي لعبت في الأثنين 24 أكتوبر، يصلح أن يكون لاعب دولي، كان هناك كمية كبيرة جدًا من التمريرات الخاطئة والعشوائية في المباريات التي شهدتها اليوم،حاليًا نعيش في أقل مستويات كرة القدم المصرية.



وأضاف معوض،لدي انحياز للمنتخبات على مصلحة الاندية، سواء منتخب ناشئين أو أولمبي أو أول، ومتعجب من استبعااد حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل من معسكر المنتخب الاولمبي قبل ساعات من مواجهة مصيرية أمام إيسواتيني.



وأتم معوض،حسني عبد ربه من أعظم لاعبي مصر ولكن ألوم عليه بسبب تصريحاته ضد الإسماعيلي في ذلك التوقيت والفريق كان سيخوض مباراة أمام المحلة بعدها بيومين