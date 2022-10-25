عريس الحويتي.. حبس المتهم بقتل نجل شقيقته بسوهاج.. والبحث عن الهاربين

أمرت النيابة العامة بقسم شرطة أول سوهاج، بتجديد حبس المتهم بقتل نجل شقيقته، محمد الشيمي “عريس الحويتي”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اشتراكه في واقعة التعدي على الفقيد المذكور، بصحبة شقيقيه، بالضرب بالشوم والعصا؛ حتى لفظ الشاب العشريني أنفاسه الأخيرة عقب حجزه بالمستشفى لمدة 17 يومًا.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب مشاجرة بالعصا والشوم والأسلحة البيضاء، بين ثلاثة أشقاء ونجل شقيقتهم، بمنطقة الحويتي دائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين إعتداء ثلاثة رجال أشقاء على نجل شقيقتهم العشريني، بالعصا والشوم والأسلحة البيضاء؛ إثر خلافات الميراث وخلافات مالية سابقة، قائمة فيما بين الطرفين منذ عدة أشهر، وأثبتت التحريات وجود محاضر سابقة من والدة المجني عليه ضد الجُناة طوال الـ 8 أشهر الماضية.

وعلى الفور تم ضبط أحد المتهمين الثلاثة بينما فر الأخوين هاربين، وجارِ تكثيف الجهود الأمنية لإلقاء القبض عليهما.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي قد أمرت بحبس المتهم المضبوط أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ثم تم تجديد أمر الحبس 15 يومًا مرتين على التوالي.