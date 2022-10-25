غدا.. عرض "الأفاعي" ضمن فعاليات مهرجان الحرية المسرحي بالإسكندرية

يُعرض، غدا الأربعاء، العرض المسرحي "الأفاعي"، للمخرج محمود فيشر، بمركز الحرية للإبداع في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الحرية المسرحي، دورة الموسيقار الراحل أحمد الحجار، والمستمرة حتى 29 أكتوبر الجاري.



مسرحية "الأفاعي" تقدمها فرقة نادي مسرح قصر ثقافة الشاطبي، وتتنافس على جوائز المهرجان ضمن 10 عروض لفرق مسرحية من مختلف المحافظات، والمسرحية مأخوذة عن قصة "بيت من لحم" للكاتب الكبير يوسف إدريس.

وتدور فكرة العرض حول إلى أي مدى يمكن أن تتحول الكراهية إلى نار تحرق صاحبها قبل أن تحرق غيره، حيث يناقش العرض مجموعة من القضايا الحرجة التي تمس المرأة والمجتمع المحيط بها من خلال أم وبناتها الأربعة، يموت عائلها، ثم يحدث شيء ما في حياتهن بعد زواج الأم، فتنقلب حياتهن رأسا على عقب.

المسرحية إعداد عمرو أبو السعود، وإخراج محمود فيشر، وتمثيل إسراء أحمد، وأمنية باهي، وهبة عمر، ومونيكا أيمن، ورنا إمام، ونور محسن، وأحمد فيزو، وأحمد السيد.