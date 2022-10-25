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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم درويش: سعيد بدخول رياضة البادل لوادي دجلة ومتأكد من نجاح التجربة| فيديو

كريم درويش
كريم درويش

أعرب كريم دوريش رئيس قطاع الاسكواش بأندية وادي دجلة عن سعادته بدخول لعبة البادل للنادي وخوضه مباراة ودية مع أبطال التنس احتفالا بافتتاح الملاعب الجديدة.

 

نظمت أندية وادى دجلة، مباراة بادل بين أربعة من أفضل لاعبي التنس والإسكواش في مصر، وهم رنيم الوليلي وكريم درويش، أبطال الإسكواش السابقين، في مواجهة عمر هدايت ومريم إبراهيم، من أفضل لاعبي التنس.

 

وقال كريم دوريش في تصريحات خاصة لصدي البلد: لعبة البادل تنتشر بشكل كبير في مصر خلال الفترة الماضية وأرى أنها لعبة ممتعة ومميزة وسعيد بدخول نادي وادي دجلة في سباق اللعبة وانشاء الملاعب.

 

وأكمل: اللعبة تشهد إقبالا كبيرا من الشباب وتنتشر في مصر بشكل رائع طوال الفترة الماضية ونادي وادي دجلة سيغير مسار اللعبة الفترة المقبلة بإنشائه أكاديميا وتكوين فرق علي مستوي كل الأعمار.

 

وأوضح: لا أقلق علي أي لعبة تدخل نادي وادي دجلة لأن الأمر مدروس وسيحاول دائما النادي أن يصبح رقم واحد مثل حال الاسكواش وسيصبح عندنا لاعبين مميزين للغاية.

 

 وأختتم كريم درويش تصريحاته قائلا: علي مستوي الاسكواش في وادي دجلة فإننا نمتلك اكبر قاعدة علي مستوي العالم وأفضل المصنفين الدوليين ونحاول الحفاظ علي مستوي الحالي بفضل مجهود كبير تبذله إدارة النادي.

 

واستهدفت أندية وادى دجلة، من تنظيم أول مباراة بادل بين أفضل لاعبي الإسكواش والتنس في مصر، تقديم مباراة ممتعة لجمهور رياضة البادل، والتي انتشرت بصورة لافتة في مصر خلال الفترة الماضية، وحسم النقاش الدائر بين الرياضيين حول من يلعب هذه الرياضة أفضل، لاعبو التنس أم الإسكواش.
 

كريم دوريش التنس البادل وادي دجلة لعبة البادل

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