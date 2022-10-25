رنيم الوليلي: سعيدة بحياتي بعد الاعتزال والبادل رياضة مميزة.. فيديو

أعربت رنيم الوليلي لاعبة الاسكواش المعتزلة عن سعادتها بخوض تجربة لعبة البادل خلال افتتاح ملاعب الرياضة بأندية وادي دجلة، مشيرة إلى خطتها القادمة في الرياضة.

وأضافت رنيم الوليلي لـ صدى البلد: “البادل لعبة ممتعة وانتشرت بشكل كبير الفترة الماضية في مصر، بجانب أنها تشجع الجميع لممارسة الرياضة لأنها ليست عنيفة مثل التنس او الإسكواش”.

وأكملت رنيم الوليلي: “البادل رياضة ممتعة وسعدت بخوض تجربة اللعبة وفي رأيي انها لا تحتاج مجهود عنيف مثل باقي الالعاب التي تشبها علي الاقل في مستوي الناشئين بمصر”.

وأوضحت أن البادل رياضة تجمع بين التنس والاسكواش وبالتالي أري ان اللاعب الذي لعب اي منهما مميزات فمثلا لاعب الاسكواش هو لا يفضل اللعب في المسافات البعيدة وتعود علي وجود زجاج حوله، عكس لاعب التنس الذي تعود على اللعب القريب من الشبكة.

وعن حياتها بعد اعتزال لعبة الإسكواش قالت: “سعيدة بحياتي الجديدة بعد الاعتزال لانني امتلك حياة جديدة تحتاج مني اهتمام اكثر وخصوصا ابني ومنزلي، لكن خلال الفترة المقبلة سأكون متفتحة علي العروض الجديدة وخوض تجربة في الرياضة من جديد”.



واختتت رنيم الوليلي تصريحاتها قائلة: “صعب أن اللعب البادل الفترة المقبلة لانني سأكون محتاجه لنفس المجهود الذي بذلته في لعبة الاسكواش وأنا لا أملك حاليا الوقت الكافي لذلك قد تكون الخطوة المقبلة وفق حياتي الحالية”.