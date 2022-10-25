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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر هدايت: منتخب بنات 16 سنة يستعد لبطولة العالم للتنس.. فيديو

عمر هدايت
عمر هدايت

أكد عمر هدايت مدرب منتخب التنس بنات عن سعادته بخوض تجربة لعبة البادل مشيرا الي انها رياضة حديثة شهدت انتشار واسع في مصر خلال الفترة الماضية . 

نظمت أندية وادى دجلة، مباراة بادل بين أربعة من أفضل لاعبي التنس والإسكواش في مصر، وهم رنيم الوليلي وكريم درويش، أبطال الإسكواش السابقين، في مواجهة عمر هدايت ومريم إبراهيم، من أفضل لاعبي التنس.

وأضاف هدايت في تصريحات خاصة لصدي البلد : البادل مزيج بين التنس والاسكواش ولكن اري ان لاعبي البادل الحاليين كانوا لاعبين تنس وبالتالي يمتلكون مهارات وقدرات ممارسة اللعبة الجديدة . 

وأكمل : منتخب مصر يستعد حاليا لخوض بطولة العالم في تركيا تحت 16 سنه مطلع الشهر المقبل وبالتالي نستعد لتحقيق انجاز كبير علي المستوي المحلي كما اننا نجحنا رفقة نادي وادي دجلة في تحقيق بطولة الدوري للمرة الاولي في تاريخ وادي دجلة . 

رياضة البادل 

وتجمع رياضة البادل بين ثلاث ألعاب وهي الإسكواش والتنس والراكت، ولكن تختلف في القواعد التي تحكمها، وطريقة اللعب، وتتكون اللعبة من لاعبين أو أربعة، ويتطلب ممارستها استخدام مضارب صلبة تحتوي على أوتار على أرض ملعب أصغر حجمًا من ملعب التنس العادي، وقد انتشرت اللعبة بشكل لافت خلال الفترة الماضية في عدد من الدول.

وتضم أندية وادى دجلة، بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى تسهم في استضافة كبرى البطولات المحلية والدولية، إذ تضم فروع النادي التسعة 390 ملعبًا وصالة رياضية مختلفة تستوعب 22 لعبة، أو أكاديميات متخصصة وصلت إلى 17 أكاديمية تدرب أكثر من 36 ألف لاعب ولاعبة.

عمر هدايت البادل لعبة البادل أندية وادي دجلة وادي دجلة الاسكواش

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