حدث ليلا | محمد معروف يبرر عدم طرد نجم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا .. كاميرات المراقبة تكشف حقيقة طرد عامل نظافة كشري التحرير .. 500 مليون دولار إضافية من البنك الدولي لمساعدة أوكرانيا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها مفاجأة خاصة بواقعة عامل النظافه مع كشرى التحرير ومبررات محمد معروف لعدم طرد نجم الزمالك امام سيراميكا كليوباترا .

البيت الأبيض ينفي إجراء تحقيقات بشأن أنشطة إيلون ماسك

نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إجراء الإدارة الأمريكية أي تحقيق في أنشطة مؤسس "سبيس إكس" و"تسلا" إيلون ماسك، بعد تصريحاته حول ضرورة التسوية في أوكرانيا.

سيغيب شهرا.. محمد معروف يبرر عدم طرد نجم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

كشف الإعلامي محمد شبانة، مبررات الحكم محمد معروف الذي استند عليها في عدم طرد زكريا الوردي لاعب الزمالك في مباراة الفريق الأبيض ضد سيراميكا كليوباترا.

الإعلام الإسرائيلي: عملية واسعة ضد مجموعة عرين الأسود

أذاعت القناة 13 الإسرائيلية ما مفاده بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقود حاليا مع الوحدات الخاصة عملية واسعة ضد مجموعة "عرين الأسود"

نجم الإسماعيلي السابق لـ صالح جمعة: يا تخس يا تمشي من النادي

طالب سيد عبد الرازق "بازوكا" نجم الإسماعيلي السابق صالح جمعة لاعب الدراويش بالرحيل عن الدراويش حال استمر على هذا الوزن الزائد.

مرتضى منصور يدافع عن ثلاثي فريق الكرة

دافع المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ثلاثي من نجوم فريق الكرة بالنادي، الذين يتعرضون لانتقادات من الجماهير.

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري

عاد عامل النظافة صاحب واقعة الطرد من محل الكشري، إلى الساحة مرة أخرى بعد تصدره "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أن هذه المرة أخذت الواقعة منعطفا مغايرا.

سيف زاهر: فيريرا يوجه تحذير شديد اللهجة لنجم الزمالك.. تفاصيل

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تحذيرات البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمغربي زكريا الوردي، لاعب خط وسط الفريق.

فيديو صادم.. نشطاء يشوهون لوحة سعرها 111 مليون دولار "بالبطاطس المهروسة"

ألقى رجل وامرأة من نشطاء المناخ، البطاطس المهروسة على لوحة تاريخية ثمينة داخل أحد المتاحف في ألمانيا.

سوريا تلغي زيارة وفد لبناني لمناقشة ترسيم الحدود مع إسرائيل

كشف مصدر دبلوماسي في دمشق عن أن الحكومة السورية ألغت زيارة كانت مقررة الأربعاء المقبل لوفد لبناني إلى دمشق لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

إذا ضاق عليك الرزق.. الإفتاء: احذر هذا الفعل يحرمك من الغنى العاجل

إذا ضاق عليك الرزق وزادت المشاكل الزوجية ، فهنا يقع الكثيرون في عدة أخطاء تزيد من كدر العيش وتحرمهم الفرج، وحيث إن هذه من المسائل العامة التي تعبر عن الجميع ، ممن يعانون ضيق الرزق ، أيا كانت صوره، فقد أصاب الكل ، حيث إنها الحياة الدنيا دار المشقة والبلاء، من هنا ينبغي معرفة ما ينبغي فعله إذا ضاق عليك الرزق وزادت المشاكل الزوجية ، حتي لا يتفاقم الكرب أكثر، وهو ما يعطي سؤال : إذا ضاق عليك الرزق ماذا تفعل ؟ ، أهمية كبيرة ويزيد البحث عنه.

خوفا من انغلاق هذا الباب.. علي جمعة: النبي كان يستغفر 100 مرة يوميا

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه قلب الإنسان له بابان: بابٌ مفتوح على الخلق، وبابٌ مفتوح على الحق- سبحانه وتعالى-، و أحوال الإنسان قد يُغلق أمامه باب الرحمن؛ فتجد قلبه قاسيًا، وتجده مشتغلًا بالدنيا، وينسى الآخرة، موغلًا في الأشياء، وفي الأشخاص.

مدير وكالة الطاقة الذرية: أسواق الغاز العالمية ستشهد شحا أكثر عام 2023

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، الثلاثاء، إن أسواق الغاز العالمية ستشهد شحاً أكثر عام 2023، مع زيادة واردات أوروبا وانتعاش الطلب في الصين

البنك الدولي: تقديم 500 مليون دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا

أعلن البنك الدولي عن تقديم 500 مليون دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة التي نجمت عن الغزو الروسي والحرب المستمرة على أراضيها.

رئيس الحزب الشيوعي في فيتنام يزور الصين الأسبوع المقبل

قالت الحكومة الفيتنامية يوم الثلاثاء ، إن رئيس الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام نغوين فو ترونج سيزور الصين الأسبوع المقبل بدعوة من الرئيس شي جين بينغ ، في رحلة خارجية نادرة للزعيم المسن.