كهربا يشارك متابعيه صورة من مرانه بالنادي الأهلي.. شاهد

نشر اللاعب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر في الصور من مرانه بالنادي الأهلي، مما نال اعجاب متابعيه.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، عن موعد انتهاء أزمة محمود كهربا، جناح القلعة الحمراء، مع نادي الزمالك.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "الأهلي سوف ينتهي من أزمة محمود كهربا عند دخول سيولة مالية لخزينة النادي".

وأضاف: "إدارة النادي الأهلي استقرت على جميع التفاصيل مع محمود كهربا بشأن دفع قيمة الغرامة".