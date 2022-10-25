محافظ البنك المركزي: تطوير الصناعة في مصر من إيجابيات الأزمة العالمية

قال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، إنه كان جزءا من مبادرة رئاسية يطلق عليها ابدأ، وكان الغرض منها إحلال الواردات والأعمال وتطوير الصناعة.

وأضاف “عبدالله” خلال كلمته بجلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وأليات تحفيز القطاع ضمن فعاليات المؤتمر الإقتصادي مصر 2022: “اكتشفت بالتعامل المباشر واحتكاكي بالصناعة أن التجارة أسهل بكثير والصناعة صعبة وتحتاج إلى جهد”.

وتابع أن الشيء الإيجابي الذى خرج من الأزمة التي يمر بها العالم ومنها مصر، هو التركيز على الصناعة في الدولة والقطاع الخاص.