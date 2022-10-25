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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف وواشنطن تبحثان مسألة توريد الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية

صدى البلد

بحث رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي خلال لقائهما في كرواتيا، مسألة توريد الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية.


وكتب ستيفانتشوك عبر تطبيق تليجرام، وفقا لوكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء ـ " عقدت اجتماعا مهما مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والتي جددت بدورها تضامن واشنطن المطلق مع كييف، إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الأوكراني في كفاحه من أجل الحرية وأرضه".


وأضاف" أن الهجمات الضخمة الأخيرة التي شنتها طائرات مسيرة انتحارية الإيرانية بدون طيار، عززت من رغبة الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا، التي هي الآن المدافع عن العالم المتحضر بأسره، مؤكدا ضرورة أن تنتصر أوكرانيا، وإلا سيخسر العالم".


واستدرك قائلا" إن الحرب لم تنته بعد وإن القوات المسلحة الأوكرانية بحاجة إلى أسلحة، مضيفًا أنه ناقش أيضًا هذه المسألة مع بيلوسي.


يذكر أن رئيس البرلمان الأوكراني يزور كرواتيا حيث تنعقد القمة البرلمانية الأولى لمنصة القرم في وقت لاحق من اليوم.
 

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