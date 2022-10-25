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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة السياحة: حل صندوق مجابهة الأعباء وتحويل 7 ملايين جنيه للجان النقابية

صدى البلد

وافق مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق في اجتماعه برئاسة محسن محمد وعلى اش الله و سكرتير الهجرة والاستخدام بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر على حل صندوق مجابهة الآباء الناتجة عن الأضرار التي تلحق بالغالين بالمنشآت السياحية والفندقية عند حالات التوقف. 


وقرر المجلس بالإجماع تحويل أموال الصندوق التي تقدر بنحو 7 ملايين جنيه الى حسابات اللجان النقابية المؤسسة للصندوق عام 2004.


وصرحاشرف عكاشة امين صندوق النقابة العامة بأن هذه الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الأعضاء جاءت تنفيذا لتوصية الجمعية العمومية للنقابة في دورتي انعقادها اول يوليو ويوم 16 ديسمبر 2021، الله مضيفا ان شاء الله مجلس إدارة النقابة العامة وافق على رفع قيمة الاشتراك الاشتراك للعضو إلى 5 جنيهات شهريا في استجابة لقرارات الجمعية العمومية للاتحاد العام باعتبارها السلطة العليا للتنظيم النقابي وذلك اعتبارا من بداية الدورة النقابية في شهر يوليو الماضي. 


ومن جانبه أشار طارق حسين الامين العام الي ان النقابة انتهت من وضع خطة لتنمية العضوية النقابية ومهارة العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية بما يعظم من أدائهم لخدمة القطاع ودعم الاقتصاد القومي مع تعديل اللوائح المالية والإدارية بهذه اللجان النقابية تيسيرا عليهم لخدمة وأنشطة زملائهم العاملين. 
وصرح محمد مصطفى الامين العام المساعد والمشرف على برنامج الدورة التثقيفية الاي شارك فيها رؤساء اللجان والأمناء العامون والتي استهدفت تنمية مهاراتهم على الأداء النقابي من خلال التعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة وانعكاساتها على القطاع السياحي من خلال مشاركة الخبراء المتخصصون. 
واستعرض الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة اعداد القادة للعلوم الإدارية شرحا تفصيليا لقوانين العمل والتأمينات الإجتماعية وأساليب تطبيق الاتفاقيات الغربية والدولية للعمل والتي صدقت عليها مصر. 
وشدد الدكتور جهاد رجب، الله الخبير الاقتصادي للأمم المتحدة على أهمية استخدام التحول الرقمي لنظم التأمينات والمعاشات معرفا الأجرين الوظيفي والمكمل عند حساب المعاش. 
واشارت الدكتورة ناهد على، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات السياحية الي المهام المنوط بها رؤساء اللجان النقابية والأمناء العامون في إدارة العمل النقابي والتأكيد على الاستعانة بأساليب المفاوضة مع الإدارة عند حل المنازعات بدلا من اللجوء للقضاء. 
والجدير بالذكر ان مجلس إدارة النقابة العامة قامت بتكريم عادل سري التاج الامين العام للنقابة العامة ورءيس اللجنة النقابية للعاملين بفندق هيلتون سابقا بمناسبة إحالته للتقاعد.

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