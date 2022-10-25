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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: جهود دعم قطاع السياحة وضعت مصر في أبهى صورة أمام العالم

أحمد صبور
أحمد صبور

أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن مصر تزخر بمقومات وموارد طبيعية وتاريخية عظيمة، الأمر الذي جعل منها قبلة من قبلات السياحة على مستوى العالم.

وأوضح أن مصر تمتلك إلي جانب طبيعتها الساحرة والخلابة ومناخها المعتدل، كنوزا أثرية وحضارية ضخمة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها نادي روتاري كايرو سكاي بعنوان "نحو استراتيجية وطنية لتنمية السياحة" بحضور الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وعدد من رجال السياسة و المجتمع في مصر.

وأشار "صبور"، خلال كلمته إلى دور الدولة المصرية في النهوض بقطاع السياحة المصري على جميع الأصعدة، وذلك رغم التحديات الصعبة التي واجهت مصر في الآونة الأخيرة، وكان في مقدمتها محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى الأزمات العالمية بداية من جائحة كورونا وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب على تلك التحديات من آثار سلبية كبيرة عاني منها العالم، لكن استطاعت مصر عبور كافة الأزمات وحافظت على أمنها واستقرارها، بل ودعمت قطاع السياحة بمزيد من التطوير.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الجهود التي قامت بها الدولة المصرية أثمرت عن مزيد من الاكتشافات الأثرية، ووضعت مصر في أبهى صورها أمام العالم، بما شاهده من مواكب ونهضة سياحية شاملة.

مصر مجلس الشيوخ المهندس أحمد صبور السياحة عضو مجلس الشيوخ

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