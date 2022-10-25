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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الزمالك في الإمارات تكرم رموز النادي على هامش السوبر المصري

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

قررت رابطة الزمالك في الإمارات، تكريم بعض رموز الزمالك على هامش تواجدهم في الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي.

وكان سهيل العريفي المدير التنفيذي للفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، أكد من قبل أن اتحاد الكرة المصري سيقوم بتكريم بعض رموز الكرة المصرية، مشيراً إلى أنهم في الإمارات لم يتم إخطارهم  حتى الآن بهوية الشخصيات التي من المقرر أن يتم تكريمها.

وأكد مصدر بالقلعة البيضاء  أن رابطة الزمالك في الإمارات ستقوم بتكريم رموز الزمالك الذي سيحضرون إلى الإمارات على رأسهم الثنائي محمود أبورجيلة ومدحت عبدالهادي.

يذكر أن الزمالك سيلتقي مع الأهلي الجمعة المقبل في مدينة العين الإماراتية، على ملعب هزاع بن زايد، على كأس السوبر المصري.

وتقام مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت مصر.

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