مدبولي: الدولة سترد للمستثمرين 55% من ضريبة الدخل عند تقديم إقراراتهم

أكد المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المستثمر الذي ينشئ المصانع والصناعات الهامة والإستراتيجية، لتنمية مصر، سوف ترد الدولة له، جزءا كبيرا من ضريبة الدخل، في حد أقصى 45 يوما، وسوف تصل هذه القيمة إلى 55% عند تقديمه الإقرار الضريبي.

وأضاف "مدبولي" خلال كلمته في جلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وأليات تحفيز القطاع ضمن فعاليات المؤتمر الإقتصادي مصر 2022، أن مشكلة الضبطيات القضائية، أنها خرجت بقوانين متعاقبة على مدار السنين.

وتابع: "وفكرة توحيد الضبطيات معالي وزير الصناعة حضرتك مكلف، بالتنسيق مع كل الجهات ، وتحطولي تصور نعرضه جوا مجلس الوزراء، لحوكمة هذا الموضوع".