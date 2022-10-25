عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المزروعي: استضافة مصر COP27 والإمارات COP28 يعزز التعاون بالعمل المناخي

صدى البلد

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أن الإمارات ومصر تجمعهما رؤى مشتركة وخطط عمل مستقبلية، مشيرا إلى أن استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) نوفمبر المقبل، والإمارات للدورة الـ28 العام المقبل، سيدعم توجه البلدين ويعزز تعاونهما في القضايا المرتبطة بالعمل المناخي.


وقال وزير الطاقة الإماراتي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم /الثلاثاء/ - "إن توجيهات حكومة الإمارات بتنظيم فعاليات خاصة احتفاءً وترسيخاً للعلاقات الإماراتية المصرية الاستثنائية الممتدة منذ 50 عاماً، يعكس نمو العلاقات الثنائية إلى مستوى إخوة المصير المشترك، مما ينعكس بحيوية على التعاون الوطيد بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل".


وأضاف أن العلاقات الإماراتية المصرية، والتي بدأت بالتبلور منذ قيام اتحاد الإمارات عام 1971، شهدت تقدما كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل دعم القيادة الحكيمة للبلدين والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، ما يُعد امتداداً للشراكة التاريخية بين الشقيقتين القائمة على التكامل والتنسيق والتشاور في مختلف المجالات.


وأشار إلى أن العلاقات التاريخية بين الإمارات ومصر تكللت بعدد من الاتفاقيات الاستثمارية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، إذ يسعى البلدان إلى توطيد العلاقات والروابط فيما بينهما في مجال التوسع في مشاريع الطاقات المتجددة والنظيفة، وتطوير البنية التحتية والنقل بما يخدم التوجهات والرؤى المستقبلية.


وشدد على ضرورة استثمار الشركات الإماراتية والمصرية في البيئة الخصبة والجاذبة التي وفرتها تلك العلاقات عبر استكشاف فرص العمل المشترك في مختلف المجالات، خاصة قطاعات الطاقة والنفط والغاز والصناعات التحويلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري ؟

أمر الله نافذ.. أول تعليق من ابنة فريد الديب على خبر وفاته

وفاة فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

موعد زيادة المرتبات بعد إعلان ارتفاع دخل الفرد إلى 8000 جنيه شهريا

اشتري دلوقتي الجرام بـ753 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

بسبب مشهد بمسلسل المتهمة.. درة: جوزي قالي مش هنام جنبك تاني.. فيديو

توفي بعد عيد ميلاده.. اللحظات الأخيرة في حياة فريد الديب

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن جلسات ونقاشات المؤتمر الاقتصادي

كشف حساب فيريرا قبل موقعة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

أمير قطر : نتعرض لحملة غير مسبوقة بسبب تنظيم كأس العالم 2022

لجنة الصناعة: يجب سحب الضبطية القضائية من الوزارات الصناعية واقتصارها على هيئة واحدة

الرئيس السيسي يشهد الجلسة الختامية لـ المؤتمر الاقتصادي | فيديو

خبير: المؤتمر الاقتصادي يؤكد قدرة مصر على تجاوز الأزمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درع الأمة والعيون الساهرة على الأمن

هتخس من غير ما تحس.. كيفية خسارة الوزن الزائد أثناء النوم

تعرضت قدمه للبتر.. شمس تكشف: حمو بيكا وجعلي قلبي على أخويا

ابتعد عنها.. مشروبات شائعة تزيد فرص الإصابة بجلطات الدم وانسداد الشرايين

فيديو

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درع الأمة والعيون الساهرة على الأمن

تعرضت قدمه للبتر.. شمس تكشف: حمو بيكا وجعلي قلبي على أخويا

راغدة شلهوب: حلقة مرتضى منصور المثيرة للجدل وحنان شوقى الأكثر مشاهدة

كيف سيحافظ البنك المركزي على قيمة الجنيه أمام الدولار؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

اﻟﻤﺰﻳﺪ