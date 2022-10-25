مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة: ندعم نهجا شاملا يحمي حقوق الإنسان

أكدت مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات الدكتورة غادة والي، أن برنامج المكتب الذي تم إطلاقه في نيويورك مؤخرا، يروج لنهج شامل ومراعي للنوع الاجتماعي وللمساواة بين الجنسين.

وقالت والي ـ في تصريحات اليوم /الثلاثاء/ ـ إن البرنامج قائم على حماية حقوق الإنسان ودعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أنه تم التركيز على الاحتياجات الإنسانية من خلال تعزيز الشراكات الواسعة مع الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، معتبرة أن ذلك مفتاح نجاح البرنامج.



من ناحية أخرى، تستعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسال مفتشين إلى موقعين أوكرانيين في الأيام المقبلة بناء على طلب كييف، وأنه سيتم التحقق بشأن الأنشطة المزعومة في موقعين نوويين في أوكرانيا - بحسب اتهامات من روسيا -.