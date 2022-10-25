عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللي ساكن فى المقطم يشوف.. السيسي: الناس فى كل حتة شايفة الشغل قدامها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تساءل الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ مين بيعمل رصيف 15 كيلو؟،  انا عايز أقول أن فيه ناس بتقولي انت مش خايف من التغطية الإعلامية،  قولتلهم الناس موجودة فى كل حتة شايفة الشغل قدامها”.

txt

السيسي: 17 مليون مشترك أعطي لهم الكهرباء بأقل من نصف ثمنها حتى الآن

txt

السيسي: مصر كانت مقبلة على حرب أهلية في فترة الإخوان

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بالمؤتمر الإقتصادي 2022 : “اللي ساكن فى المقطم يشوف حصل ايه تطويرات فيه،  وفى المرج والمطرية الذى لا أحد يدخل في تلك المناطق غيري من أجل تغيير حياة الناس”.

وفي سياق متصل، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “فى الأحداث الخاصة ب2011 و2013 و2012 الدنيا كلها كانت تقول هو ساكت ليه.. وسايبنا ليهم ليه وهم هيعملوا فينا إيه.. الجيش يعرف اللي بقولوا كويس وبعض المفكرين.. والجيش دا جزء من المؤسسة التنفيذية للدولة”.

وأضاف: " كان مين اللي علم الراجل دا أنه ينتبه ويعرف أن البلد دي داخلة على حرب أهلية.. ولابد أن يكون له موقف يكلفه ايه حد أدني إستمراره فى الوظيفة.. وحد أقصي حياته".

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي المؤتمر الاقتصادي 2022 المقطم المرج والمطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري ؟

أمر الله نافذ.. أول تعليق من ابنة فريد الديب على خبر وفاته

اشتري دلوقتي الجرام بـ753 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

وفاة فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

موعد زيادة المرتبات بعد إعلان ارتفاع دخل الفرد إلى 8000 جنيه شهريا

وفاة ابنته أبرزها.. أسباب رحيل فريد الديب

كيفية أداء صلاتي كسوف الشمس وخسوف القمر.. كم ركعة وماذا يقرأ فيهما

ترشيحاتنا

البنك المركزي: يجب تدعيم القدرات الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة

صدى البلد ينشر توصيات ومقترحات المؤتمر الاقتصادي.. تعرف عليها 

تعرضوا لحادث في جمصة.. التفاصيل الكاملة لوفاة 11 فردا من أسرة واحدة

مش هنكلفك حاجة.. الرئيس السيسي للقطاع الخاص: نحترم العقود

السيسي: 17 مليون مشترك أعطي لهم الكهرباء بأقل من نصف ثمنها حتى الآن

السيسي: مصر كانت مقبلة على حرب أهلية في فترة الإخوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. أمال ماهر تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة.. شاهد

أطعمة شائعة تحمل نسبة سكريات أكثر مما نعتقد

الوردي للحساسات والبني للغامضات.. ماذا يقول لون أحمر الشفاه عن شخصيتك؟

وكيله ظهر في هذا النادي.. ما تفاصيل انتقال النني إلى الدوري السعودي؟

فيديو

استقرار في سوق الذهب وتراجع الدولار .. تفاصيل أسعار اليوم

شاهد| حسن شاكوش يغني لـ أم كلثوم.. ورد فعل مصطفى كامل

أمطار رعدية بالقاهرة .. تعرف على تفاصيل طقس اليوم

كنت سأتخذ نفس القرار.. سر بكاء راغدة شلهوب بسبب ابنتها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

اﻟﻤﺰﻳﺪ