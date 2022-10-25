اللي ساكن فى المقطم يشوف.. السيسي: الناس فى كل حتة شايفة الشغل قدامها

تساءل الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ مين بيعمل رصيف 15 كيلو؟، انا عايز أقول أن فيه ناس بتقولي انت مش خايف من التغطية الإعلامية، قولتلهم الناس موجودة فى كل حتة شايفة الشغل قدامها”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بالمؤتمر الإقتصادي 2022 : “اللي ساكن فى المقطم يشوف حصل ايه تطويرات فيه، وفى المرج والمطرية الذى لا أحد يدخل في تلك المناطق غيري من أجل تغيير حياة الناس”.

وفي سياق متصل، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “فى الأحداث الخاصة ب2011 و2013 و2012 الدنيا كلها كانت تقول هو ساكت ليه.. وسايبنا ليهم ليه وهم هيعملوا فينا إيه.. الجيش يعرف اللي بقولوا كويس وبعض المفكرين.. والجيش دا جزء من المؤسسة التنفيذية للدولة”.

وأضاف: " كان مين اللي علم الراجل دا أنه ينتبه ويعرف أن البلد دي داخلة على حرب أهلية.. ولابد أن يكون له موقف يكلفه ايه حد أدني إستمراره فى الوظيفة.. وحد أقصي حياته".