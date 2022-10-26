إعادة محاكمة 19 متهما بالتعدي على جزيرة الوراق

تنظر اليوم الدائرة 3 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم، إعادة محاكمة 19 متهماً بالتعدي على حملة إزالة التعدي على أملاك الدولة في جزيرة الوراق، لسماع أقوال الشهود.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين يوليو 2017، بأنهم اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة.

ونسبت إليهم النيابة أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعدوا على عدد من رجال الشرطة، وحازوا أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر، وأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.