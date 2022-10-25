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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأعلى للآثار يكشف عن محاولة تهريب أفروديت و1753 قطعة

الأعلى للآثار
الأعلى للآثار

قال حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الآثرية بالمجلس الأعلى للآثار؛ إن الإدارة موجوده بجميع المنافذ البحرية والجوية والبرية ومهمتنا الاولى منع تهريب التراث الحضاري المصري خارج البلاد و هذه الوحدات تضم أثريين موجودين على مدار الساعة و يقومون بفحص ما يعرض عليها من مصلحه الجمارك والجهات الرسميه في الدوله.

أضاف حمدي همام خلال مداخله هاتفية على قناة دي ام سي الفضائية في برنامج الثامنة صباحا ؛ أن الإدارة متواجد فيها جهاز كشف إكس راي لكشف كل ما يعرض بداخله وفي هذه الواقعه تم إبلاغنا من شرطة أمن الموانئ وجود سيارة نقل لنقل الفواكه المبرده المتجه من نويبع إلى إحدى الدول العربية وبعد الفحص تأكدنا من وجود كنز أثري.

أوضح رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الآثرية بالمجلس الأعلى للآثار؛ أن المضبوطات عباره عن تمثال الإله أفروديت واكثر من 753 قطعه تضم قادة من العصر الإسلامي بالإضافه إلى قائد من العصر الروماني و6عمالات من العصر الاسلامي ذهب و 6 آخرين فضه بالإضافة إلى 722 عمله ترجع إلى العصر الروماني واليونانيه من الذهب والفضه والبرونز و20 سنجة تستخدم في وزن العملات قبل صقها.

وتابع أن بعد القبض  هذه المضبوطات أصدرت النيابه قرار بتسليم القطع الآثرية لمتحف شرم الشيخ وذلك ليتم عمليات الترميم والصيانه وإختيار المناسب منها للعرض مضيفا أن هذه الواقعة تم إحالتها للنيابة العامة كما أن القانون يشدد العقوبات ليصل الحكم في مثل هذه القضايا إلى 25 سنه سجن.

الإدارة المركزية للمنافذ الوحدات الأثرية المجلس الاعلى للاثار المنافذ البحرية التراث الحضاري المصري

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