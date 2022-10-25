"الشعب الجمهوري" مشيداً بكلمة الرئيس السيسي: عبرت عن حقيقة الأوضاع في مصر

أشاد حزب الشعب الجمهوري بالكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي اليوم في ختام المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة .. والتى جاءت مُعبرة عن الواقع الحقيقى والتحديات التى تواجهها مصر وتحتاج إلى حلول مختلفة غير تقليدية .

كما يُعبر الحزب عن تقديره وتفاؤله بالتوصيات الناتجة عن المؤتمر والتى أكدها السيد رئيس الجمهورية من خلال تكليف للحكومة بسرعة دراستها وتنفيذ المطلوب منها .

هذا ويُتابع الحزب عن كثب الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ تلك توصيات من خلال أعضاء هيئتيه البرلمانيتين بمجلسى " الشيوخ ، النواب " وكذا كافة أمانات الحزب النوعية والجغرافية .