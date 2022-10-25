المصريين الأحرار: السيسي يدعو للاصطفاف فى مواجهة تحديات المستقبل

المؤتمر الاقتصادى خارطة طريق

أشاد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار بجهود الرئيس والحكومة علي خروج المؤتمر الاقتصادي -مصر 2022 بهذه الصورة العظيمة والرائدة.

وقال رئيس الحزب فى بيان صحفى، إن المؤتمر جاء في توقيت غاية الأهمية ليكون بمثابة اجتماع لإعداد خارطة اقتصاد تتواكب مع المرحلة تستهدف تجاوز التحديات وإعداد رؤية ومخرجات للعمل عليها وفق ما يحقق رؤية واستراتيجية الجمهورية الجديدة.

وأضاف «خليل»، أن خطاب الرئيس اعتبره شرح وافيا للتفكير ورؤية قائد البلاد ويستدعي ساعات للقراءة والتحليل ولكنه جاء شاملا محملا بالشكر والعرفان لله اولا، ودور القوات المسلحة لما قدمته للبلاد.

وأكد أن حديث الرئيس فى ختام المؤتمر يرسم كل المعاني للتطبيق العملى والفعلي الناجح لتحقيق مفهوم التفكير خارج الصندوق بقصد

التغلب على ضعف الإمكانيات لمواجهة التحديات.

وأوضح أن خطاب الرئيس تاريخي بمثابة دعوة عامة لكل المصريين الاصطفاف معًا للقضاء على الفقر والتحديات والجميع جنودا فى معركة مع العقبات وعلينا معًا الاحتشاد للوصول إلي مصر القادرة.

وألمح إلي أن ما تضمنته كلمة الرئيس من مبدأ شمولية القرار التى تعمل على مراعاة كل الأبعاد لطبيعة الشعب والظروف الراهنة محليا وإقليميا، وجاءت مستندة على الدراسات السابقة والحاليه والرؤية المستقبلية.

وشدد على أن الرئيس يحشد المصريين نحو فكرة مصر القادرة للوصول بين مصاف دول العالم القوية، ونستلهم روح دعوة التفويض للقضاء على الإرهاب بدعوة جديدة للقضاء على عدو غير ظاهر يمكن فى التحديات لتجاوزها والعبور بمصر العظيمة.

وأعرب الدكتور عصام خليل عن سعادته بدعوة الرئيس لانعقاد المؤتمر سنويا ويصبح منصة دائمة تستهدف طرح الرأى والرأي الآخر على غرار الحوار الوطنى مع دعوته لحوار الأديان من خلال جميعها يضرب الرئيس نموذجاً فريداً فى القيادة والاحتواء للجميع.

وتابع :" حديث الرئيس تاريخي بكل المعاني لو استوعبنا ما قيل أصبح واجبنا القيام بدورنا جميعا كجنود فعليين نحب بلادنا ونريد مستقل افضل لأولادنا نحتشد خلف الفكرة لبناء مصر القوية القادرة".