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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيس سعيد ناعيا مفتي تونس: صاحب مسيرة علمية طويلة

رئيس تونس
رئيس تونس

نعى الرئيس التونسي قيس سعيد، وفاة الشيخ عثمان بطيخ مفتي الجمهورية التونسية، الذي غيبه الموت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز (81 عامًا).

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية : "لقد فقدت بلادنا اليوم المغفور له بإذن الله تعالى سماحة الشيخ عثمان بطيخ مفتي الجمهورية التونسية، وذلك بعد مسيرة علمية طويلة جلبت له كل الاحترام والتقدير في تونس وخارج أرض الوطن".

وأضاف البيان : "يتقدم رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى أسرة الفقيد بخالص عبارات التعازي والمواساة، راجيًا من الله جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".
 

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