"إيتيدا" تُعلن تأهل 21 شركة مصرية لبرنامج تطوير قدرات تصدير تكنولوجيا المعلومات للسوق الأوروبية

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) تأهل 21 شركة مصرية لبرنامج تطوير القدرات التصديرية للسوق الأوروبية المُقدم من "مركز ترويج الواردات من الدول النامية" التابع لوزارة الخارجية الهولندية، وذلك بعد اجتياز الشركات مراحل المراجعة التي أجراها المركز.

ويأتي البرنامج في إطار اتفاقية التعاون التي وقعتها الهيئة مع المركز، وبالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات (اتصال)، وجامعة النيل.

ويستهدف البرنامج الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات لبناء قدراتها وتعزيز تنافسيتها وتأهيلها لتصدير منتجات وخدمات البرمجيات وتطبيقات المحمول للسوق الأوروبية، وتطوير برامج إدارة الأعمال وغيرها.

وتبلغ مدة البرنامج ثلاث سنوات، يقدم خلالها "مركز ترويج الواردات من الدول النامية" الدعم للشركات المحلية الصغيرة منها والمتوسطة، والمساعدة التقنية والاستشارية التي يقدمها متخصصون عالميون ومحليون لتأهيل الشركات وتزويدها بالمعرفة والمهارات اللازمة لاختراق السوق الأوروبية.

ويوفر البرنامج الدعم الفني للشركات لإعداد استراتيجية دخول السوق وتنفيذها، والتعريف بشهادات الاعتماد المختلفة اللازمة لدخول الأسواق، كما يوفر الإرشاد والتوجيه للحصول على تلك الشهادات، ويسهم البرنامج أيضًا في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات المشاركة بالبرنامج، ومساعدتها لإيجاد فرص للتصدير وإقامة شراكات أعمال بالسوق الأوروبية.

ويغطي المركز معظم تكاليف البرنامج، في حين تتحمل الشركات بعض المصروفات المتعلقة بنفقات السفر، والمشاركة في أنشطة دخول السوق الأوروبية، والاستثمار في تقديم الخدمات والمنتجات، وتكلفة الحصول على شهادات الاعتماد.