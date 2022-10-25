الرئيس الإسرائيلي: نمتلك أدلة على استخدام روسيا مسيرات إيرانية في حرب أوكرانيا

قال مكتب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، إن الرئيس الإسرائيلي"سيكشف خلال زيارته للولايات المتحدة عن أدلة على استخدام مسيّرات إيرانية في الحرب بأوكرانيا".

وقال مكتب هرتصوغ في بيانه: "في لقاءاته خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة، سيكشف الرئيس يتسحاق هرتسوغ عن أدلة على استخدام طائرات بدون طيار إيرانية في الحرب في أوكرانيا".

وأضاف البيان: "في الأسابيع الأخيرة، شهد العالم استخدام أسلحة إيرانية متقدمة ضد المدنيين الأبرياء في أوكرانيا ومن خلال تحليل مرئي، أثبتت مؤسسة الدفاع الإسرائيلية أن هناك شظايا طائرة بدون طيار في أوكرانيا مماثلة لتلك التي تم تطويرها في إيران.

وسيقدم الرئيس هرتسوغ للمسؤولين الحكوميين الأمريكيين الصور المرفقة للطائرات بدون طيار "شاهد -136" المعدة للإطلاق في مناورة عسكرية في إيران في ديسمبر 2021، وتظهر صورة أخرى نفس النوع من الطائرات التي تم إسقاطها خلال القتال في أوكرانيا".

وتابع: "على الرغم من النفي الإيراني ومحاولات التعتيم على أصولها الإيرانية بإضافة طوابع روسية، تظهر الصور أن مثبتات الطائرات متطابقة في هيكلها وأبعادها وترقيمها، ومن الممكن أيضا مقارنة محرك الطائرة الذي تم عرضه في معرض "إكسبو" في إيران في أكتوبر 2014، بمحركات الطائرات بدون طيار التي تم إسقاطها في أوكرانيا، للتأكد من أنها نفس المحرك المدمج في طائرات "شاهد -136".

وقال هرتسوغ: "مرة أخرى، أثبتت إيران أنه لا يمكن الوثوق بها، وحيثما كان هناك قتل ودمار وكراهية، فهي هناك. تلعب الأسلحة الإيرانية دورا رئيسيا في زعزعة استقرار عالمنا، ويجب على المجتمع الدولي تعلم دروسه الآن وفي المستقبل.. يجب على العالم أن يتحدث مع إيران بنفس اللغة: "لغة صارمة وموحدة لا هوادة فيها"..كما نكتشف مرارا وتكرارا لكل تردد بشأن إيران، هناك ثمن".

وأضاف: "في الأشهر الأخيرة، أظهر النظام الإيراني للعالم ألوانه الحقيقية التي عرفتها إسرائيل منذ سنوات..لا أحد يستطيع أن يتجاهل أن النظام الإيراني يستخدم العنف ضد مواطنيه ويقمع بوحشية احتجاجات الحجاب بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان".