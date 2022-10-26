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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022: لا تفرط في التفكير

الجوزاء
الجوزاء

تشير توقعات برج الجوزاء اليوم، بأنهم أكثر الأشخاص استقلاليه الذين لا يحبون الأعتماد على أفراد آخرين. 

وإليك توقعات برج الجوزاء اليوم 26 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي .

 

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برج الجوزاء وحظك اليوم 26 أكتوبر 2022

الجوزاء يفرط في التفكير والتفكير في خياراتهم مرارًا وتكرارًا قد يصبح غير سار لأنفسهم، لذلك ، يجب عليهم منع نفسك من التفكير كثيرًا في شيء ما ، لأن الحياة لا تستحق أن تُفكر فيها.

اليوم سوف تمطر بالكثير من الحب من أفراد عائلتك، يبدو أن حياتك الرومانسية قد تحسنت، لديك فرصة كبيرة للذهاب في نزهة / جولة مع عائلة والدتك، لكن يجب على العمال توخي الحذر في مكان عملك لتجنب أي نوع من الضرر. 

توقعات برج الجوزاء مهنيا

الوقت المناسب لكسب بعض الشيء ، فإن الاستثمار المنجز سيجلب لك العوائد، يبدو أن محفظتك تكافئك بأرباح محترمة ؛ يمكنك توحيد ممتلكاتك للحصول على بعض النقود.

قد يحتاج الطلاب الذين يكافحون مع الأكاديميين إلى معلم لإبحارهم خلال هذه الموجات الصعبة، قد لا تكون الدراسة الذاتية مفيدة للغاية اليوم، قد لا يتمكن مديرو المبيعات من الوصول إلى الهدف الشهري، قد تكون هناك حاجة إلى تكتيكات جديدة لتثبيتها

توقعات برج الجوزاء عاطفيا

تبدو حياتك العاطفية جيدة طوال اليوم مع بعض الإجراءات وردود الفعل اللطيفة بينك وبين شريكك.

توقعات برج الجوزاء خلال الأيام المقبلة

يبدو أن جبهة عائلتك لطيفة، قد ينجح حفل ​​الزفاف الذي كنت قد خططت له اليوم، قد يتلقى الأشخاص الذين يعيشون بعيدًا عن أسرهم زيارة مفاجئة.

قد تشعر بالتعب قليلاً في بداية اليوم ، ولكن مع تقدم اليوم ، ستصبح الأمور إيجابية، يُنصح برج الجوزاء بالحذر من نظافتك لأن العدوى يمكن أن تكون في أي مكان.

 

 

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